La galère continue : une blessure gênante menace la disponibilité de De Jong avec le Barça

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Le Barça a reçu un nouveau coup dur avant la reprise de la Liga, après que le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong a subi une blessure qui le privera du prochain match de sa sélection face à l'Allemagne, au milieu des craintes quant à la gravité de la blessure et à la durée éventuelle de son absence.

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Selon les informations du quotidien espagnol « As », De Jong a terminé la rencontre face à la Grèce en souffrant de « quelques légers problèmes physiques », d'après le communiqué médical publié par la Fédération néerlandaise de football, ce qui le privera de participer au prochain match contre l'Allemagne.

Xavi Hernández, le sélectionneur des Pays-Bas, avait tenu à minimiser l'ampleur de la blessure après la large victoire sur la sélection grecque sur le score de (7-0), affirmant que le remplacement du joueur avait été effectué « davantage par précaution » et que la situation n'avait rien d'inquiétant.

Mais l'annonce par la Fédération néerlandaise, quelques heures plus tard, de l'écartement de Frenkie de Jong de la liste de la sélection en vue de la rencontre face à l'Allemagne prévue lundi, a fait naître des craintes que la blessure soit plus grave qu'elle n'était apparue au départ.

Dans un premier temps, des bruits ont couru sur d'éventuelles douleurs du joueur au dos, mais les informations obtenues par « As » indiquent que la région du pubis est le siège de la blessure, le joueur ayant ressenti des douleurs et une gêne à cet endroit durant le match.

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De Jong doit passer, lundi, des examens sous la supervision du staff médical du Barça, afin de déterminer la nature de la blessure et son degré de gravité.

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Les blessures de la région du pubis font partie des blessures particulièrement gênantes et complexes, car elles sont parfois difficiles à gérer, ce qui rend la fixation d'une date de retour du joueur tributaire de l'évolution de son état et de sa réponse au traitement.

Cette blessure représente un coup dur pour l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui avait récupéré l'un des éléments importants de son effectif, d'autant que De Jong possède l'atout supplémentaire de pouvoir occuper plusieurs postes sur le terrain.

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Le joueur a affiché un niveau remarquable au cours de la dernière période, aussi bien lorsqu'il a évolué au poste de défenseur central face à Alavés que lorsqu'il a joué comme latéral droit lors de la rencontre contre l'Atlético de Madrid.

Concernant le premier match après la trêve internationale, Hansi Flick attend les résultats des examens médicaux de De Jong, mais il récupérera d'un coup deux joueurs importants avant la rencontre face à Villarreal, à savoir Dani Olmo et Jules Koundé.

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En revanche, le reste des joueurs figurant sur la liste des blessés, à savoir Rodri, Xavi Espart et Roni Bardji, devront patienter une période supplémentaire avant de retrouver les terrains.