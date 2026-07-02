Yuri Tielemans a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en marquant deux buts lors de la victoire 3-2 de la Belgique face au Sénégal après prolongation, mercredi au stade de Seattle (États-Unis), en 16es de finale de l’édition 2026.

Le milieu de terrain a inscrit le but décisif à la 124^e minute et 43 secondes, devenant ainsi l’auteur de la réalisation la plus tardive de l’histoire de la Coupe du monde.

Son coup de pied a effacé l’ancien record détenu par l’Algérien Abdelmoumen Djabou, auteur d’un but contre l’Allemagne à la 120^e minute et 49 secondes lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, match que les « Maschinen » avaient remporté 2-1.

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Tielemans est également devenu le deuxième joueur de l’histoire de la sélection belge à réaliser un doublé en phase à élimination directe de la Coupe du monde, après Bernard Voorhoof, auteur d’un exploit similaire contre l’Allemagne en 1934.

La rencontre semblait échapper aux Belges, dominés jusqu’à l’entrée du temps additionnel. Mais les Diables Rouges ont renversé la vapeur : Romelu Lukaku a réduit le score à la 86^e, puis Tielemans a égalisé à la 89^e (2-2).

La rencontre s’est alors prolongée en prolongation, au cours de laquelle les Diables Rouges ont arraché une victoire in extremis grâce à un penalty obtenu et transformé par Youri Tielemans à la 120^e+5 minute.

Grâce à ce succès, les Belges se qualifient pour les huitièmes de finale et affronteront le vainqueur du match États-Unis-Bosnie-Herzégovine.