La folie, une habitude parisienne : une remontada à la dernière minute prive Ancelotti d'un exploit historique

Le Paris Saint-Germain a privé son hôte, Lille, d'une victoire historique, après avoir renversé un retard de deux buts pour arracher un match nul spectaculaire (2-2) dans les derniers instants, lors de la rencontre qui les a opposés vendredi soir au stade Pierre-Mauroy, en ouverture de la deuxième journée du championnat de France, dans un duel dont le suspense a duré jusqu'au coup de sifflet final.

Lille semblait en route vers une victoire méritée après avoir mené de deux buts, avant que le champion en titre ne parvienne à inscrire deux buts tardifs par l'intermédiaire de Vitinha et de Marquinhos, sauvant ainsi un point précieux dans la gueule des locaux, tout en poursuivant son hémorragie de points en ce début de campagne de défense de son titre.

Lille a imposé sa supériorité dès les premières minutes, profitant de la confusion manifeste dans la défense parisienne, et les visiteurs eux-mêmes ont failli ouvrir le score à la cinquième minute, lorsque Ferran Torres s'est retrouvé seul face au but, mais l'intervention du gardien Berke Özer a perturbé l'action, avant qu'une frappe d'Achraf Hakimi ne heurte le poteau droit.

Lille a réagi rapidement et a commencé à menacer le but de Safonov par l'intermédiaire d'Olivier Giroud, d'Ethan Mbappé et de Félix Correia, jusqu'à ce que vienne le moment décisif à la 21e minute, lorsque Giroud a délivré une magnifique passe derrière la défense parisienne, parvenue jusqu'à Hakon Haraldsson, qui a décoché une frappe puissante au fond des filets, ouvrant le score pour les locaux.

Le Paris Saint-Germain a tenté de revenir, mais il a paru loin de son niveau, en l'absence d'Ousmane Dembélé et de Joao Neves, et devant l'incapacité de Ferran Torres à reproduire sa prestation de la première journée, tandis que Lille conservait sa solidité défensive et sortait de la première période avec une avance d'un but à zéro.

Au début de la seconde période, Luis Enrique est intervenu rapidement et a fait entrer Kvaratskhelia à la place de Doué, ce qui a permis à Paris de progressivement améliorer sa prestation. L'équipe a commencé à récupérer le ballon dans des zones avancées, mais sa domination ne s'est pas traduite par de véritables occasions, à l'exception de tentatives limitées du Géorgien et de Vitinha.

Alors que Lille reculait sous la pression du champion en titre, il est parvenu à porter un nouveau coup à la 84e minute, après que Giroud a transmis le ballon à Dylan Bakoua, la nouvelle recrue qui a percé vers l'intérieur et décoché une superbe frappe du pied gauche qui s'est logée dans la lucarne opposée, laissant penser que les trois points étaient désormais dans l'escarcelle des locaux.

Mais Paris a refusé de baisser les bras, et la remontada a débuté dans le temps additionnel, après que Vitinha a décoché une frappe époustouflante à la 90e+1, réduisant l'écart, avant d'adresser à la 90e+5 un centre parfait repris de la tête par Marquinhos et logé au fond des filets, arrachant l'égalisation dans l'une des fins de journée les plus palpitantes.

Avec ce match nul, le Paris Saint-Germain a échoué à s'imposer lors de ses deux premiers matchs de championnat de France pour la première fois depuis la saison 2020-2021, tandis que Lille a laissé filer une victoire qu'il tenait entre ses mains jusqu'aux dernières minutes, alors qu'il était à quelques instants de faire tomber le champion en titre.