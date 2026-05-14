La finale des barrages pour l'accession à la Premier League pourrait être reportée

Depuis plusieurs jours, l’Angleterre est sous le choc des pratiques d’espionnage présumées de Southampton lors du match contre Middlesbrough en demi-finale des barrages pour la promotion en Premier League. En conséquence, la finale de ces barrages pourrait être reportée, a annoncé jeudi l’organisation de la ligue (EFL).

Samedi et mardi derniers, les demi-finales entre Southampton et Middlesbrough se sont soldées par un 0-0 à l’aller et par une victoire 2-1 au retour pour les Saints, qualifiés pour la finale contre Hull City, initialement programmée le 23 mai.

Toutefois, cette date reste incertaine : la semaine passée, Middlesbrough a déposé une plainte auprès de l’EFL (English Football League), un membre du staff de Southampton ayant été surpris en train de filmer illégalement le centre d’entraînement des « Boro ».

Or, les règlements de l’EFL interdisent à tout club de se rendre à l’entraînement d’un adversaire dans les 72 heures précédant un match, sauf invitation expresse.

Jeudi, l’EFL a annoncé qu’une commission indépendante rendra sa décision « au plus tard le mardi 19 mai » sur l’éventuelle sanction à infliger à Southampton. La date précise de cette décision sera communiquée ultérieurement.

L’EFL précise qu’un changement de date ou de participants à la finale n’est pas à exclure. « Les supporters doivent tenir compte du fait que l’issue de cette affaire pourrait entraîner des changements pour ce match », ajoute l’instance.

Si Southampton était reconnu coupable, il est possible que ce club soit remplacé par Middlesbrough en finale. En attendant l'issue de l'affaire, ce dernier club poursuit normalement sa préparation. En cas d'appel, la finale pourrait être reportée.