La légende argentine Lionel Messi a mis un terme à sa riche carrière internationale, ponctuée de nombreux trophées, après l'amère défaite face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Il a en effet annoncé à ses coéquipiers dans le vestiaire que ce match avait été sa dernière apparition sous le maillot de l'Albiceleste, selon des rapports de presse argentins.

Le journaliste argentin Hernán Castillo a confirmé, via son compte officiel sur la plateforme X, que Messi avait prononcé un discours émouvant devant les joueurs dans le vestiaire immédiatement après la fin de la rencontre, dans lequel il a annoncé la fin de son parcours international et que la finale du Mondial face à l'Espagne avait été sa dernière apparition, en un moment chargé d'émotion après l'effondrement du rêve de conserver le titre mondial.

Messi avait abordé le tournoi avec l'ambition dévorante de réaliser un exploit historique sans précédent en remportant le titre pour la deuxième fois consécutive, et il avait pris sur ses épaules la responsabilité de conduire l'Argentine vers la gloire, livrant une performance exceptionnelle tout au long de la compétition avec 8 buts inscrits et 4 autres offerts, mais le destin en a décidé autrement.

Messi poursuit actuellement sa carrière professionnelle avec le club américain de l'Inter Miami dans le championnat de football des États-Unis, après un parcours européen légendaire qui s'est étendu sur plus de deux décennies, durant lesquelles il est devenu le plus grand joueur de l'histoire du club espagnol du FC Barcelone en récoltant 35 titres et en inscrivant plus de 670 buts, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain français pour une courte période au cours de laquelle il a décroché deux titres nationaux.