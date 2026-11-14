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Le Portugal a entamé l'ère de l'après-Cristiano Ronaldo par une défaite retentissante 4-1 face à son hôte danois, au stade de Braga, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Le nul vierge a prévalu durant les 43 premières minutes de la rencontre, avant que le Danemark n'obtienne un penalty, transformé avec succès par Pierre-Emile Højbjerg.

La supériorité danoise s'est poursuivie en seconde période, Rasmus Højlund inscrivant le deuxième but des visiteurs à la 50e minute. Rasmus Højlund est revenu, 7 minutes plus tard, pour signer son doublé personnel et le troisième but de la sélection danoise.

Joachim Andersen a inscrit le quatrième but de la sélection danoise à la 75e minute.

Bernardo Silva a réduit l'écart en marquant l'unique but du Portugal à la 90e+3, la rencontre s'achevant par une défaite du Portugal lors de son premier match après l'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite internationale.

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Le Danemark a porté son total à 9 points, en deuxième position du groupe 4, tandis que le total de la sélection portugaise reste figé à 12 points, en tête.

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Le journal Marca a passé en revue les temps forts du match, au cours duquel le Portugal a entamé la rencontre avec une froideur manifeste et un jeu lent et lourd.

Avec Bruno Fernandes positionné sur le côté gauche et João Félix occupant le rôle de meneur de jeu derrière Gonçalo Ramos, les hommes de l'entraîneur Jorge Jesus n'ont pas réussi à imposer leur maîtrise du ballon ni à le faire ressortir de manière organisée de leur moitié de terrain.

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Après deux tentatives de frappes lointaines de Vitinha et Neto, qui n'ont présenté aucun danger pour le gardien Hermansen, le Portugal a commencé à s'améliorer progressivement, parvenant à inverser le rapport de possession et à porter le jeu dans la moitié de terrain adverse.

Mais le Danemark a lancé un avertissement à la 38e minute, après avoir marqué un but refusé pour hors-jeu sur Damsgaard au début de l'action. Juste après, Rúben Dias a commis une faute sanctionnée d'un penalty, après avoir dévié de la main une tête de Højlund.

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Diogo Costa est parvenu à anticiper la direction de la frappe, mais Højbjerg n'a pas gâché l'occasion, décochant une frappe puissante et haute qui a logé le ballon au fond des filets.

Pour accroître les ennuis du Portugal, Rúben Dias a écopé d'un carton jaune dès le coup d'envoi de la seconde période, ce qui le privera du match de clôture face au pays de Galles.

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Mais ce n'était pas le pire pour la sélection portugaise. À la 50e minute, Damsgaard a reçu le ballon dans la surface de réparation et a réussi à pivoter, avant d'adresser une passe au second poteau, que Højlund a reprise d'une frappe directe du premier contact, sans que le gardien Diogo Costa ne puisse quoi que ce soit pour préserver sa cage.

Le Portugal a tenté de retrouver son équilibre avec une frappe en boulet de canon de Rúben Neves, mais Hermansen l'a repoussée avec difficulté, avant que Neto n'envoie le ballon en retour au-dessus de la cage.

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Mais Højlund n'a pas répété les erreurs des autres : à la 57e minute, il a reçu le ballon dans le dernier tiers, s'est débarrassé de Renato Veiga, puis a décoché une frappe du pied droit qui a logé le ballon dans le coin opposé. Rúben Dias, qui avait brisé le piège du hors-jeu, était en retard par rapport au reste de la ligne défensive, maintenant ainsi l'attaquant danois en position régulière.

Immédiatement, l'entraîneur Jorge Jesus a procédé à 3 changements d'un seul coup. Il a fait entrer Palhinha et Trincão, qui a envoyé le premier ballon touché au-dessus de la cage après une passe de Vitinha, aux côtés de Carlos Forbs, qui a hérité du maillot numéro 7, bien qu'il l'ait déjà porté un an plus tôt lors d'un match face à l'Arménie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde.

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Mais au lieu d'un quelconque sursaut portugais, le Danemark a alourdi son addition à un quart d'heure de la fin : Hojlund a exécuté un coup franc, et Joachim Andersen s'est élevé pour le dévier d'une tête imparable au fond des filets.

La sélection portugaise est parvenue à améliorer le score durant le temps additionnel. Forbs a démarré sur le côté droit et a débordé son défenseur, puis Hermansen a repoussé une frappe de João Neves depuis le cœur de la surface de réparation, mais Bernardo Silva était présent pour suivre le ballon en retour et le déposer au fond des filets.