Le Néerlandais Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, a suscité la polémique au sujet de son avenir avec le club anglais, son contrat arrivant à expiration à l'issue de la saison en cours.

Virgil van Dijk ne semble pas inquiet quant à son avenir avec Liverpool. Alors que son contrat avec les Reds expire en juin prochain, le défenseur néerlandais de 35 ans n'a pas encore pris de décision concernant sa prochaine étape.

Des discussions avec la direction du club sont attendues dans les semaines et les mois à venir, mais le capitaine préfère se concentrer sur la saison en cours.

Van Dijk a expliqué, selon le site « Foot Mercato » : « Je veux continuer à jouer et donner le meilleur de moi-même, alors on verra ce que la saison nous réserve. »

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Il a ajouté : « Si la situation se poursuit ainsi, c'est mieux. Et si elle ne se poursuit pas, j'irai dans un autre club. Il n'y a rien de nouveau pour le moment, mais cela ne veut pas dire que je panique. »

Il a poursuivi : « Mon état mental est bon ; sur le plan physique, en revanche, j'ai souffert d'un léger problème au cours des deux dernières semaines, mais je fais de mon mieux pour être prêt à jouer. »

Il convient de rappeler que Liverpool a recruté Van Dijk en janvier 2018, faisant de lui l'une des principales vedettes de l'équipe au cours de ces années.