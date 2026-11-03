La FIFA recule sous la pression : l'instance internationale dévoile les documents secrets d'Infantino dans l'affaire polémique

La Fédération internationale de football a dévoilé une nouvelle décision concernant le plan controversé de son président Gianni Infantino, qui visait à faire participer des investisseurs du secteur privé à la Coupe du monde.

Infantino cherchait à créer une société baptisée « FIFA Forward Enterprise » dans le but de gérer les intérêts commerciaux de la Coupe du monde et d'autres compétitions relevant de la FIFA, des investisseurs du secteur privé devant en détenir une participation minoritaire.

Il a été décidé d'abandonner ce plan au mois d'août dernier, après que trois confédérations continentales l'ont rejeté et que l'Union des associations européennes de football (UEFA) a menacé de boycotter les compétitions de la FIFA.

Selon la British Broadcasting Corporation « BBC », la Fédération internationale de football (FIFA) autorisera les membres de son conseil à consulter les principaux documents relatifs au plan de Gianni Infantino, visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, mais uniquement à son siège de Zurich.

Cette offre figure dans une lettre du secrétaire général Mattias Grafström, envoyée quelques heures seulement avant la date limite fixée par l'Union des associations européennes de football (UEFA) au 2 novembre pour que la FIFA publie les détails de la proposition et réponde aux questions relatives au processus décisionnel.

Les membres disposent de deux semaines pour s'inscrire, et l'on ignore encore quels documents seront présentés.

La présidente de la Fédération anglaise de football, Debbie Hewitt, vice-présidente de la FIFA qui avait critiqué le manque de transparence d'Infantino le mois dernier, entend accepter l'offre.

Selon les informations rapportées, la Fédération internationale de football (FIFA) a jugé le délai imparti par l'Union des associations européennes de football (UEFA) pour répondre à plus de 100 questions irréalisable, en raison de la concentration de la fédération sur la nouvelle Coupe du monde des jeunes et sur un congrès extraordinaire. Ses réponses sont également limitées par la plainte déposée par l'UEFA aux États-Unis.

Les documents seront disponibles « dans le cadre de protocoles de consultation stricts afin de préserver la confidentialité ».