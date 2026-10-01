La FIFA interdit l’ultime hommage à Lionel Messi (39 ans)

La FIFA met son veto à un hommage particulier de l’Argentine à Lionel Messi. La Fédération argentine de football veut retirer le numéro 10 après la retraite internationale de l’attaquant de 39 ans, mais le règlement de l’instance mondiale l’en empêche.

Messi a annoncé le 31 août qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, après un impressionnant parcours de plus de deux décennies en sélection. L’attaquant de l’Inter Miami fera officiellement ses adieux au public argentin le 6 octobre, lors du match amical contre le Bénin à l’Estadio Monumental de Buenos Aires.

Les Argentins veulent ensuite retirer définitivement de la circulation l’emblématique numéro 10. Messi a disputé 207 matches internationaux et y a inscrit 125 buts. La superstar a conduit son pays en finale de la Coupe du monde 2026 pour la troisième fois, où l’Espagne s’est cette fois imposée 1-0.

Les règles de la FIFA constituent toutefois un obstacle insurmontable pour l’Argentine. Lors des phases finales internationales, les numéros 1 à 26 doivent être attribués, ce qui rend impossible le retrait permanent d’un numéro compris dans cette plage.

Le Liberia avait déjà été confronté au même problème par le passé. Le pays avait retiré le numéro 14 en hommage à George Weah, mais lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, ce numéro a tout de même dû être attribué à Nicholas Andrews en raison des directives de la FIFA.

Le sélectionneur Lionel Scaloni n’a pas encore annoncé qui héritera du numéro de Messi. « Nous ne sommes pas obligés de l’attribuer pour les prochains matches, donc nous ne le donnerons à personne avant le match d’adieu de Leo. Nous n’avons simplement pas encore décidé à qui », a déclaré l’entraîneur de 48 ans.

Selon le journaliste d’ESPN Argentina Federico Bueno, il aurait toutefois déjà été décidé en coulisses qui est le principal candidat. « Si Scaloni prolonge son contrat comme sélectionneur de l’Argentine, alors Nico Paz sera le nouveau numéro 10. C’est une décision prise en interne », a affirmé Bueno.

Paz, 22 ans, est considéré comme l’un des milieux offensifs les plus prometteurs au monde. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid, qui a quitté définitivement le club l’été dernier pour rejoindre Côme contre soixante millions d’euros et dont le contrat comporte une clause de rachat de quatre-vingts millions d’euros, compte jusqu’à présent onze sélections avec l’Argentine et un but.