La Fédération internationale de football (FIFA) indemnisera l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, écarté de la Coupe du monde 2026 après le refus des autorités américaines de lui accorder un visa d’entrée.

Âgé de 34 ans, Artan s’apprêtait à devenir le premier arbitre somalien de l’histoire de la Coupe du monde après avoir été sélectionné par la FIFA parmi les officiels du tournoi.

Arrivé le 8 juin à l’aéroport international de Miami muni d’un visa valide et d’un passeport diplomatique, il s’est vu refuser l’entrée du territoire pour des « raisons de contrôle de sécurité ».

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Après consultation avec les autorités américaines, la FIFA a confirmé qu’Artan ne pourrait pas participer au tournoi.

La FIFA a toutefois confirmé qu’elle lui versera l’intégralité de sa rémunération pour la Coupe du monde (environ 100 000 dollars, primes comprises), en reconnaissance de sa sélection et à titre de dédommagement pour les circonstances qui l’ont empêché de participer, selon le site « talkSPORT ».

Rappelons qu’Artan a été sacré meilleur arbitre d’Afrique en 2025 et que l’UEFA l’a ensuite désigné pour diriger la Supercoupe de l’UEFA, le 12 août prochain entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, afin de le dédommager de son exclusion du Mondial.