La Fédération internationale de football (FIFA) a accédé à une demande spéciale formulée par la Fédération argentine avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre.

L’équipe d’Argentine de Lionel Scaloni défiera l’Angleterre à Atlanta, mercredi, dans un choc qui offrira au vainqueur son billet pour la finale de la Coupe du monde.

Leurs duels ont souvent accouché de moments historiques, à l’image du célèbre but de Diego Maradona, qui avait permis à l’Argentine de battre l’Angleterre 2-1 en quart de finale de la Coupe du monde 1986.

En 1998, l’Albiceleste avait aussi privé les Three Lions de la suite de la compétition après l’expulsion de David Beckham pour un coup porté à Diego Simeone.

Fait marquant : l’Albiceleste évoluait alors en maillot bleu foncé plutôt qu’en bleu et blanc, une « tunique de la chance » que les joueurs souhaitent à nouveau endosser.

Selon le journaliste argentin Gastón Edel, qui suit la sélection tout au long de la compétition, l’Albiceleste a officiellement sollicité la FIFA pour pouvoir évoluer dans cette tenue alternative.

Le journal britannique Mirror a confirmé que la FIFA a accepté cette demande spéciale.

De son côté, l’Angleterre évoluera en blanc, ayant été désignée comme équipe « à domicile ».

L’Argentine entretient depuis longtemps un rapport superstitieux avec le football.

Si aucune explication officielle n’a été fournie pour justifier cette demande, beaucoup y voient une « cábala », ces superstitions profondément ancrées dans la culture footballistique argentine.

Un reportage de la BBC rappelle que l’Argentine cultive un rapport passionné aux superstitions et aux rituels, censés porter chance à la sélection lors des Coupes du monde.

Selon un sondage cité dans le reportage, un Argentin sur quatre effectue des rituels pour porter chance à la sélection.

Le rapport ajoute : « Regarder les matchs avec le même groupe d’amis, s’asseoir à la même place et porter les mêmes vêtements tout au long du tournoi sont autant de moyens auxquels recourent certains Argentins pour tenter de faire en sorte que la chance soit du côté de leur équipe nationale. »