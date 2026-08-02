La Fédération jordanienne publie un communiqué officiel au sujet de Badou Zaki

La Fédération jordanienne de football a publié, ce dimanche, un communiqué officiel au sujet du Marocain Badou Zaki, le nouveau sélectionneur de la Jordanie.

Le conseil d'administration de la Fédération jordanienne de football, présidé par le prince Ali ben Hussein, avait décidé de nommer l'entraîneur marocain Badou Zaki à la tête de la première équipe nationale, avec un contrat d'une durée d'un an, pour diriger la Jordanie lors des prochaines échéances, en remplacement de son compatriote Jamal Sellami.

La fédération a déclaré dans son communiqué : « La Fédération jordanienne de football tiendra, à midi le jeudi 6 août, à son siège, une conférence de presse pour présenter le sélectionneur de la première équipe nationale, le Marocain Badou Zaki, et évoquer les contours de la prochaine étape pour la Jordanie. »

Et de poursuivre : « La fédération invite les représentants des médias accrédités à assister à la cérémonie de présentation et à couvrir la conférence de presse. »

Zaki possède un riche parcours comme joueur et comme entraîneur, puisqu'il a mené la sélection marocaine à un exploit historique lors de la phase finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique, en atteignant les huitièmes de finale. Il a également été sacré meilleur joueur d'Afrique en 1986 et a réalisé une carrière remarquable avec le club espagnol du Real Majorque.

Sur le plan de l'entraînement, Zaki a conduit la sélection marocaine jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations en 2004, et a dirigé plusieurs clubs et sélections, notamment le Wydad Athletic Club, le FUS de Rabat, le Kawkab de Marrakech et l'Ittihad de Tanger, ainsi que les sélections du Soudan et du Niger.