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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La Fédération espagnole prépare un plan d'urgence après les accusations du Real

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Espagne

La Fédération espagnole se prépare à affronter une campagne madrilène

La colère du Real Madrid monte contre l'arbitrage en Liga, en particulier après l'expulsion de son joueur brésilien Vinicius Junior lors de la rencontre face à Villarreal en championnat.

La Maison Blanche reste furieuse contre l'arbitrage, surtout après la défaite du club dans le derby madrilène sur le score de 1-2, son entraîneur José Mourinho ayant affirmé que l'Atlético aurait mérité de terminer la rencontre à 9 joueurs, au lieu de voir le défenseur merengue, Dean Huijsen, expulsé.

L'expulsion de Vinicius face à Villarreal est intervenue après que la star brésilienne a tiré les cheveux de Nathan Salibah, joueur du club castellonais, ce qui a également entraîné l'annulation du but du break pour le Real.

Le compte du réseau The Touchline sur X rapporte que la Fédération espagnole et la Liga estiment que le Real Madrid s'apprête à lancer une campagne contre les arbitres via la chaîne de télévision du club.

Et d'ajouter : « Les deux instances ont déjà préparé un plan d'urgence pour protéger les arbitres de toute forme de harcèlement éventuel, dans un contexte de vive colère du Real Madrid face au niveau de l'arbitrage en Liga depuis le début de la saison. »

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