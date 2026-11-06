La Fédération espagnole annonce un nouveau report en Coupe

La Fédération espagnole de football a annoncé la modification de la date du tirage au sort du deuxième tour de la Coupe du Roi, après qu'il a été décidé de l'organiser le 23 novembre, à 13 heures, au lieu de la date précédemment fixée au 16 novembre.

Selon le journal espagnol « Marca », cette décision est directement liée à la réorganisation du calendrier des compétitions, après que la Fédération a été contrainte de reporter plusieurs matchs de la Coupe du Roi et de la Coupe de la Reine.

Ces reports ont contraint la Fédération espagnole à réorganiser le calendrier des compétitions de la Coupe, et à chercher de nouvelles dates pour disputer les matchs reportés, certaines de ces rencontres devant se tenir au cours des prochaines semaines.

Dans ce contexte, la Fédération espagnole a décidé de reporter l'étape suivante de la compétition, afin de s'assurer que tous les tours affectés par le report soient bouclés et d'identifier avec précision les équipes qui participeront au tirage.

Ainsi, les clubs qualifiés devront patienter une semaine supplémentaire pour connaître leurs adversaires lors de ce tour, qui se disputera sur un match sec, sans rencontre aller-retour.

Les modifications annoncées par la Fédération espagnole de football s'étendent également à la Coupe de la Reine féminine « Iberdrola », le tirage au sort des huitièmes de finale ayant été fixé au 26 novembre, à 16 h 30.

Dans le même temps, les compétitions de la Coupe reprendront la semaine prochaine, avec la tenue des matchs précédemment reportés.