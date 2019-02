La Fédération anglaise inflige une amende à Klopp

Jurgen Klopp vient d'écoper d'une amende de 52000€ de la part de la fédération anglaise pour propos mal placés envers un arbitre.

Dorénavant, Jurgen Klopp va certainement tourner la langue sept fois dans sa bouche avant de commenter ou critiquer une décision arbitrale. Le technicien allemand s'est vu infliger ce jeudi une amende d'environ 52000€ pour avoir pointé du doigt et remis en cause l'intégrité de l'homme en noir à l'issue du match disputé par son équipe face à West-Ham (1-1, 4 février dernier).

Klopp avait déclaré au coup de sifflet final que Mr Kevin Friend, "dans les situations indécises, a systématiquement accordé un coup-franc à l’adversaire, ce qui ne nous a pas rendu la vie facile". "J'ai lu que notre but était hors-jeu, et je suis presque sûr que l'arbitre le savait", a-t-il aussi ajouté. Des déclarations que la fédération a donc décidé de ne pas laisser passer.

Ce n'est pas la première fois que le manager des Reds se fait réprimander par les instances anglaises. En décembre dernier, il avait dû payer 8500€ pour s'être empressé vers le rond central, fêter un but avec ses joueurs alors que le match (contre Everton) n'était pas encore terminé.

Klopp, qui n'avait pas contesté les faits et reconnu ses torts lors de l'ouverture de l'enquête, devra donc mettre de nouveau la main à la poche. Cependant, il échappe à une suspension du banc et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ses troupes ont besoin de lui au bord du terrain alors que se profile la dernière ligne droite de la saison et que la course pour le titre est plus engagée que jamais.

Le prochain match des Merseysiders ça sera dimanche face à l'ennemi juré de Manchester United. Un adversaire que Klopp n'a encore jamais battu à Old Trafford, alors qu'il en est à sa quatrième année en Premier League.