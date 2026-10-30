Après la victoire précieuse décrochée par le Real Madrid dans l'antre de son rival, le Barça, l'équipe madrilène cherche à capitaliser sur cet important élan moral et à poursuivre sa série de résultats positifs. Mais la joie de ce succès en Clasico n'a pas été exempte de quelques inquiétudes, après qu'un des piliers de l'équipe a été victime d'une blessure qui pourrait le priver de la prochaine rencontre.

Le Real Madrid se prépare à retrouver la Liga, en se déplaçant chez le Racing Santander, dimanche prochain, au début d'une série de trois matches consécutifs à l'extérieur, avant la trêve internationale.

Les hommes de l'entraîneur portugais José Mourinho ont livré une prestation remarquée lors de la rencontre face au Barça au Camp Nou, et en sont sortis avec une victoire qui leur a offert un élan moral important. Toutefois, l'état de l'Uruguayen Federico Valverde a jeté une ombre sur la préparation de l'équipe en vue du prochain match.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Valverde souffre toujours des douleurs de la blessure qui l'a contraint à quitter le terrain lors de la seconde période de la rencontre face au Barça, après avoir disputé une grande partie de la première période en ressentant une gêne.

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L'état du milieu de terrain s'est amélioré progressivement au cours des dernières heures, mais il n'est pas encore totalement remis, ce qui rend sa participation face au Racing Santander incertaine, malgré des indices positifs quant à la possibilité de le voir prendre part au match.

Valverde a suivi un entraînement individuel spécifique au centre de Valdebebas, dans le cadre de son programme de rééducation pour se remettre de sa blessure, et il passera un test final lors de l'entraînement de demain, afin de déterminer dans quelle mesure il sera en capacité de participer face au Racing Santander au stade d'El Sardinero.

Le staff technique du Real Madrid gère avec prudence l'état du joueur uruguayen, compte tenu de sa grande importance au sein de l'effectif, et du souhait de Mourinho d'éviter de prendre le moindre risque avec lui s'il n'a pas retrouvé sa pleine condition physique.

Les chiffres révèlent l'ampleur de la dépendance à l'égard de Valverde cette saison : le milieu de terrain, qui porte le brassard de capitaine de l'équipe madrilène, a disputé 1 071 minutes en 13 matches, toutes compétitions confondues.

En Liga, il a été titulaire lors de l'ensemble des dix journées disputées jusqu'à présent, pour un total de 801 minutes de jeu, devenant ainsi l'un des éléments les plus présents et les plus influents dans les calculs du staff technique.

Des nouvelles rassurantes concernant Güler et Courtois

En revanche, les entraînements ont apporté de bonnes nouvelles à Mourinho, après que le Turc Arda Güler et le Belge Thibaut Courtois ont tous deux participé normalement.

Courtois s'était remis il y a quelques jours de la grippe qui l'avait éloigné de la rencontre face au Barça, pour retrouver les entraînements collectifs et devenir un candidat au retour dans le groupe lors du prochain match.

Güler a lui aussi retrouvé sa disponibilité après s'être entraîné normalement, offrant au staff technique des options supplémentaires avant la rencontre attendue face au Racing Santander.

Les calculs de Mourinho ne se limitent pas au match contre le Racing Santander, puisque le Real Madrid aborde une semaine chargée qui nécessite de gérer avec prudence l'état physique des joueurs, en particulier avec trois matches consécutifs à l'extérieur.

L'équipe madrilène entamera son périple par la rencontre face au Racing Santander, dimanche prochain, avant de se rendre dans la capitale grecque, Athènes, pour affronter l'AEK le 4 novembre, puis de clôturer sa série de matches à l'extérieur en se déplaçant sur la pelouse de Valence, au stade de Mestalla, le samedi 7 novembre.

Ces rencontres consécutives imposent au staff technique de gérer soigneusement l'effort physique des joueurs et d'éviter d'épuiser les éléments de base, notamment à l'approche de la trêve internationale.

Entre la volonté de s'appuyer sur la victoire face au Barça et la crainte de perdre l'une de ses armes les plus importantes, le Real Madrid attend le test final de Valverde, qui déterminera si le capitaine du milieu de terrain uruguayen est en mesure de poursuivre sa présence dans le calendrier chargé de l'équipe, ou si Mourinho sera contraint de le ménager pour éviter une aggravation de la blessure.