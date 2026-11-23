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Le cas Jamal Musiala agite le Bayern Munich. Les propos tenus vendredi par Karl-Heinz Rummenigge en marge du match à domicile contre Cologne ont fait des vagues, y compris, semble-t-il, au sein de la direction.

Selon Philipp Schneider, de la Süddeutsche Zeitung, qui s’est exprimé dans le podcast du journal « Und nun zum Sport », la direction du club s’accordait certes sur la nécessité de rencontrer à nouveau le joueur, ses conseillers et sa famille au sujet de sa maladie neurologique et de la prolongation de contrat particulièrement coûteuse signée en 2025. Mais la démarche de Rummenigge n’avait fait l’objet d’aucune concertation en interne.

Son intervention « froidement calculée » sur Sky aurait « véritablement laissé sous le choc de nombreuses personnes à la tête du Bayern ». Schneider n’a cité aucun nom dans le podcast de la SZ, mais il a surtout interprété cette intervention comme visant Max Eberl.

Le directeur sportif avait, tout comme l’entraîneur Vincent Kompany, toujours soutenu publiquement Musiala . C’est aussi lui qui avait finalement négocié, il y a un an et demi, cette coûteuse prolongation. Selon la SZ, elle pourrait rapporter au joueur offensif, si éprouvé ces derniers temps, jusqu’à 30 millions d’euros par an grâce à diverses clauses complexes et à des « accords annexes » que le Bayern, d’après Schneider, « n’avait en réalité pas entièrement compris dans les moindres détails à ce moment-là ». Le montant annuel que le club doit verser à Musiala pourrait donc « encore augmenter d’une somme vraiment considérable ».

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Les propos de Rummenigge sur Musiala étaient-ils aussi une attaque contre Max Eberl ?

Au printemps 2025 déjà, Rummenigge n’était pas d’accord avec le nouveau contrat négocié par Eberl pour Musiala, « alors qu’on ne savait encore rien de la maladie ». En tant que membre du conseil de surveillance, il l’avait néanmoins finalement approuvé « sans réserve ».

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« Quand il s’agit de Jamal Musiala, Karl-Heinz Rummenigge pointe toujours au moins un doigt vers Max Eberl », affirme donc Schneider. Selon lui, Rummenigge aurait aussi voulu, par ses déclarations de vendredi, se positionner une nouvelle fois contre le directeur sportif afin de montrer ceci : « Regardez qui essaie encore de corriger cette erreur. Ce n’est pas Max Eberl, mais, une fois de plus, ses supérieurs. »

Fin août, lors de la décision du conseil de surveillance de prolonger le contrat d’Eberl jusqu’en 2029, Rummenigge avait déjà été le seul à s’abstenir explicitement , montrant qu’il portait un regard nettement plus critique sur le directeur sportif. Il avait même failli, à lui seul, faire échouer cette prolongation.

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« J’ai longtemps réfléchi à la possibilité de voter « non » à la prolongation de Max. Ce n’est qu’au cours de la réunion que j’ai décidé de m’abstenir », avait-il expliqué fin septembre à l’Abendzeitung. « J’assume cette décision. »

Uli Hoeneß s’était lui aussi longtemps montré critique à l’égard d’une prolongation d’Eberl. Ses propos sur un « 60-40 », tenus en marge de la finale de la Coupe d’Allemagne en mai, avaient suscité beaucoup de remous. Eberl se serait toutefois depuis bien davantage ouvert, notamment auprès de Hoeneß, de Rummenigge et du président Herbert Hainer. Il aurait beaucoup mieux tenu les dirigeants du Bayern informés et ainsi mérité sa prolongation.

Getty Images

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Bayern Munich : qu’a dit Rummenigge au sujet de Musiala ?

Vendredi, après les déclarations déjà sensibles d’Uli Hoeneß et de Jan-Christian Dreesen, qui avaient évoqué les jours précédents un éventuel ajustement du contrat de Musiala, Rummenigge avait encore fait monter la tension d’un cran en affirmant qu’il était très peu probable que Musiala retrouve son niveau d’antan en raison de sa maladie neurologique provoquant des absences.

« Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a souvent montré ici, dans ce stade », a déclaré Rummenigge sur Sky. Le membre du conseil de surveillance a aussi confirmé plus ou moins clairement qu’il souhaitait, dans ce contexte, que Musiala accepte en guise de geste une réduction de salaire pendant cette période. Il faut « discuter avec le joueur, avec la famille et surtout aussi avec son agence, car, dans ce cas, ces montants ne sont, avec tout le respect que je leur dois, plus tenables », a déclaré Rummenigge.

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Peu après, Eberl a indirectement contredit cette analyse. « Qu’on se fasse du souci, c’est légitime. Surtout après ce qui s’est passé », a-t-il expliqué après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne. « Mais nous le voyons à l’entraînement et nous voyons comment il a traversé cette période depuis 16 ou 17 mois, avec toutes ses difficultés. »

« Rien de tout cela n’aide un jeune comme lui à trouver son rythme. Quand nous le voyons, quand nous l’entendons, quand nous le côtoyons, nous sommes convaincus qu’il peut retrouver ce niveau », a poursuivi Eberl, contredisant ainsi indirectement Rummenigge et les autres, car « nous, dans le secteur sportif, avons une autre conviction ».