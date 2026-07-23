Le FC Barcelone a officiellement annoncé, ce jeudi, l'arrivée de l'Allemand Karim Adeyemi dans ses rangs, en provenance du Borussia Dortmund, afin de renforcer le club catalan pour la prochaine étape.

Le Barça a indiqué sur son site officiel être parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund concernant le transfert de l'attaquant Karim Adeyemi, qui a signé un contrat avec le club catalan jusqu'en 2031.

Adeyemi constitue la deuxième recrue du Barça lors de l'actuel mercato estival, après l'ailier anglais Anthony Gordon, arrivé de Newcastle.

Ainsi, Adeyemi aura de nouveau l'occasion de retrouver l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui lui avait offert sa première apparition avec la sélection allemande lorsqu'il dirigeait la Mannschaft.

Né à Munich le 18 janvier 2002 d'un père nigérian et d'une mère roumaine, Adeyemi apporte au FC Barcelone un style offensif attrayant et polyvalent.

Tout au long de sa carrière, Adeyemi a démontré sa capacité à évoluer sur les ailes ainsi qu'au cœur de l'attaque, alliant une vitesse fulgurante et un pied gauche puissant, selon ce qu'a indiqué le site officiel du Barça.

Ces qualités font de lui une autre option précieuse pour Flick, qui le connaît bien : alors qu'Adeyemi jouait au Red Bull Salzbourg, son premier club professionnel, l'actuel entraîneur du Barça lui a offert sa première apparition avec la sélection allemande.

C'était il y a près de cinq ans, et les deux hommes se retrouvent aujourd'hui dans des circonstances totalement différentes. Durant cette période, Adeyemi a passé les quatre dernières saisons avec le Borussia Dortmund, où il a brillé aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des champions.







