Le club brésilien de São Paulo est entré dans la course pour le recrutement de l'Anglais Jamie Vardy, ancien attaquant de Leicester City, dans une tentative de le convaincre de tenter une nouvelle expérience dans le championnat brésilien, après qu'il est devenu libre à la suite de son départ de la Cremonese.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, São Paulo a déjà pris contact avec Vardy pour sonder la possibilité de l'engager, mais l'attaquant de 39 ans n'a pas encore tranché quant à sa prochaine destination et étudie toujours les offres qui s'offrent à lui avant de prendre une décision sur la nouvelle étape de sa carrière.

L'intérêt du club brésilien intervient à un moment marquant pour Vardy, qui a disputé une saison en deçà des attentes en Serie A, avant que son aventure avec la Cremonese ne se termine et qu'il ne devienne disponible pour un transfert libre, ce qui a fait de lui une cible pour plusieurs clubs désireux de profiter de son expérience offensive.

São Paulo n'était pas le seul club à avoir manifesté son intérêt pour l'attaquant anglais, puisque le nom de Vardy a été associé ces derniers temps à un possible retour en Angleterre, après que West Ham s'est renseigné sur sa situation et l'a inclus parmi ses options potentielles, en cas d'échec du recrutement de Troy Parrott.

Les démarches brésiliennes offrent à Vardy une option totalement différente d'un retour en Angleterre, alors que São Paulo souhaite s'attacher les services de l'un des attaquants anglais les plus en vue de la dernière décennie et profiter de sa personnalité ainsi que de sa longue expérience sur les terrains.

Vardy possède un parcours exceptionnel avec Leicester City, où il a été sacré champion de Premier League et a laissé une empreinte historique sous le maillot du club, avant de vivre une nouvelle expérience avec la Cremonese, qui s'est achevée en ouvrant la porte à un nouveau transfert dans sa carrière.