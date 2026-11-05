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L’attaquant de Liverpool Alexander Isak a exprimé sa frustration après avoir inscrit son premier but en Ligue des champions pour le club lors d’une défaite 3-2 contre Fenerbahce. L’international suédois a reconnu que Liverpool avait « manqué de rigueur » après avoir perdu deux fois l’avantage à Istanbul, subissant ainsi sa première défaite européenne de la saison.

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Un départ européen parfait gâché par un effondrement à Istanbul

Liverpool a subi sa première défaite de la saison en Ligue des champions de l’UEFA en s’inclinant 3-2 face à Fenerbahce au terme d’un match passionnant au stade Sukru Saracoglu. Andoni Iraola avait procédé à cinq changements dans son onze de départ. Trey Nyoni, 17 ans, a inscrit son premier but chez les professionnels pour donner l’avantage à Liverpool à la 25e minute.

Après l’égalisation de Mason Greenwood, Alexander Isak, entré en jeu, a redonné l’avantage à Liverpool sur son premier ballon en reprenant de la tête un centre de Cody Gakpo dans la surface de but.

Mais Archie Brown et Vedat Muriqi ont rapidement répliqué, permettant aux locaux de renverser la rencontre et infligeant au club de Premier League une deuxième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Isak déplore la négligence de son équipe après avoir laissé filer l’avantage

Après le coup de sifflet final, au micro de Liverpoolfc.com, Isak a critiqué la manière dont son équipe a géré son avantage à deux reprises pendant le match. « Ce n’est jamais facile ici, mais aujourd’hui, je pense que nous aurions pu et dû tirer davantage de ce match », a reconnu Isak.

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« Nous avons fait preuve d’un peu de négligence : nous avons mené deux fois, puis perdu le match. Ce n’est pas suffisant. »

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« Évidemment, nous sommes déçus », a ajouté l’attaquant.

Le Suédois regrette de ne pas avoir fait taire le public turc

Isak a estimé que l’incapacité de Liverpool à garder le contrôle juste après avoir marqué avait été décisive, car elle avait permis au public local de continuer à pousser son équipe. « L’ambiance est vraiment bonne et c’est difficile, bien sûr. La seule chose que l’on peut faire pour faire taire le public, c’est marquer des buts », a expliqué Isak.

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« C’est donc dommage d’avoir encaissé un but rapidement. Nous aurions dû en profiter davantage. C’est ce qui nous a manqué aujourd’hui. »

À propos de son premier but européen pour le club, il a ajouté : « J’étais content sur le moment. J’espérais que cela nous permettrait d’en marquer d’autres. Je suis toujours heureux de marquer, mais aujourd’hui, nous avons perdu, donc cela gâche un peu ce but. »

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Liverpool veut vite renouer avec la victoire

Malgré ce revers en Turquie, Isak est resté optimiste quant à la situation de Liverpool au classement de la Ligue des champions. « Nous nous sommes mis dans une bonne position, donc cette défaite ne nous plonge pas dans une situation catastrophique », a souligné Isak.

« Nous devons simplement renouer avec la victoire et, si nous gagnons le prochain match, nous retrouverons une très bonne position. »

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L’effectif d’Iraola rentrera en Angleterre pour se remobiliser, avec l’objectif de rebondir lors de ses prochains matches nationaux et européens.