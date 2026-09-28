Rodrygo Goes, la star du Real Madrid, a franchi ce lundi l'une des étapes les plus importantes et les plus attendues de son parcours personnel. Le Brésilien a de nouveau touché le ballon sur la pelouse de Valdebebas, un geste qui peut sembler anodin mais qui représente un événement majeur pour quelqu'un absent des terrains depuis plus de six mois.

Il s'agissait de la dernière marche d'un escalier que l'ailier brésilien gravit patiemment depuis l'hiver dernier, et qui commence enfin à laisser entrevoir sa fin, selon le journal « Marca ».

En revenant à la soirée du 2 mars 2026, lors du match entre le Real Madrid et Getafe au stade Santiago-Bernabéu, tout a basculé pour le Brésilien à la suite d'un incident tragique. Le diagnostic était dévastateur : rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit, la plus grave blessure de sa carrière. Un coup terrible qui l'a écarté des terrains durant une période décisive de la saison dernière et, de façon très cruelle, de la Coupe du monde à laquelle il rêvait de participer avec le Brésil sous la conduite de Carlo Ancelotti.

Le 10 mars, Rodrygo a subi une opération chirurgicale, entamant alors un processus de récupération exigeant de la patience, estimé à huit ou neuf mois. Depuis, Rodrygo réalise des progrès constants, conscient que la précipitation n'est pas une option judicieuse pour ce type de blessures. En réalité, le club a mis en place un plan rigoureux, déterminé à ne pas accélérer le rythme de la récupération, ne serait-ce que d'une seule journée.

La première étape importante a eu lieu début septembre, lorsque le joueur brésilien est revenu sur la pelouse pour effectuer quelques courses légères à l'écart du groupe. Il avait alors célébré l'événement sur les réseaux sociaux en déclarant : « Quelle sensation formidable de recourir sur le terrain ! », avec l'enthousiasme de celui qui voit la lumière au bout du tunnel. De cette course légère jusqu'aux entraînements avec ballon d'aujourd'hui, des semaines de dur labeur se sont écoulées.

Désormais, après le retour du ballon à son pied, Rodrygo aborde la dernière phase de sa récupération, qui s'étend encore entre décembre et janvier. Il lui reste un long chemin à parcourir, et c'est peut-être la partie la plus délicate : retrouver son sens du jeu, sa pleine condition physique et son entière confiance en son genou qui a subi une chirurgie reconstructrice.

Carlo Ancelotti suit de près sa progression, après avoir visité Valdebebas le mois dernier pour s'enquérir de son état ainsi que de celui des autres joueurs brésiliens, conscient que le joueur brésilien constitue également un élément essentiel de ses plans pour la sélection brésilienne.

Mais le pire est passé, et Rodrygo se rapproche lentement de son retour dans une équipe qui a connu une transformation radicale entre-temps. En effet, la blessure ne l'a pas seulement privé de jouer : il n'a pas encore pu s'entraîner sous la direction de Mourinho, qui n'a jamais dirigé Rodrygo au sommet de sa forme et n'a même pas pu compter sur lui durant la préparation de la saison.