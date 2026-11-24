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Le rideau n'est pas encore tout à fait tombé sur la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, malgré la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en faveur du Sénégal, dans le litige qui l'opposait à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine de football.

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Après avoir perdu le titre sur décision de justice, le Maroc se retrouve face à une dernière chance de poursuivre la bataille juridique, même si le chemin vers l'annulation du verdict est semé d'embûches et n'ouvre pas la porte à un réexamen complet des détails de l'affaire.

Après plus de huit mois d'attente, de spéculations et de déclarations contradictoires, ainsi qu'une audience tenue début octobre à Lausanne, en Suisse, le Tribunal arbitral du sport a rendu son verdict ce mardi. Il met ainsi fin à une longue phase de litige autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et accorde au Sénégal la décision qu'il attendait, le Maroc étant déchu du titre.

Mais ce verdict signifie-t-il la fin du chemin pour le Maroc ? La réponse n'est pas tranchée, puisqu'il existe encore une fenêtre juridique permettant de contester la décision, mais elle reste exceptionnelle et très limitée.

Le Tribunal fédéral suisse, l'ultime recours

Les règles en vigueur permettent de faire appel des décisions du Tribunal arbitral du sport devant le Tribunal fédéral suisse, la plus haute autorité judiciaire du pays.

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La Fédération marocaine, à l'instar des parties concernées par le litige, dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification officielle de la décision pour déposer un recours devant la juridiction suisse.

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Cette démarche ne signifie toutefois pas la réouverture de l'affaire depuis le début, ni l'octroi aux juges du pouvoir de réévaluer les faits et les éléments techniques et sportifs sur lesquels le TAS a fondé son verdict.

Le Tribunal fédéral suisse traite en effet ce type de recours dans un cadre très restreint, centré essentiellement sur la régularité de la procédure et le respect des règles régissant l'arbitrage, et non sur un nouveau jugement du fond du litige.

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Cinq motifs susceptibles d'ouvrir la voie à un recours

Les règles juridiques fixent cinq motifs principaux sur lesquels peut se fonder un recours contre les décisions du TAS devant le Tribunal fédéral suisse.

Le premier motif est la composition irrégulière de la formation arbitrale, qu'il s'agisse du mode de désignation de l'arbitre unique ou de la composition de la formation ayant examiné l'affaire.

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Le deuxième concerne la compétence, notamment si la formation arbitrale a accepté de statuer sur un litige qui ne relève pas de ses attributions, ou a décliné sa compétence dans une affaire qu'elle était en droit de trancher.

Le troisième motif couvre le cas où la formation arbitrale a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ou a omis de se prononcer sur l'une des demandes présentées par les parties.

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Un recours peut également être déposé en cas de violation du principe d'égalité de traitement entre les parties, ou d'atteinte au droit de l'une d'elles à faire entendre ses moyens et ses plaidoiries au cours de la procédure.

Le cinquième et dernier motif est l'incompatibilité de la sentence arbitrale avec l'ordre public, l'une des exceptions qui permettent une intervention judiciaire dans les décisions rendues par les instances d'arbitrage internationales.

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Le Maroc peut-il récupérer le titre ?

Ces motifs montrent que les chances du Maroc ne reposent pas sur une simple contestation de l'issue retenue par le TAS : il lui faudra prouver l'existence d'un vice juridique ou procédural grave relevant de l'un des cinq cas définis.

Dès lors, le Tribunal fédéral suisse ne sera pas appelé à réexaminer les événements de la finale ni à évaluer la légitimité de chaque sélection à remporter le titre. Il vérifiera le respect des procédures et des garanties juridiques lors de l'examen de l'affaire.

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Les chiffres illustrent les limites de cette voie : selon le Tribunal arbitral du sport, environ 6 % seulement de ses décisions font chaque année l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse, ce qui reflète le caractère exceptionnel de cette procédure.

Alors que la Fédération marocaine dispose de 30 jours pour prendre sa décision, tous les regards se tournent vers la position de son équipe juridique, qui devra déterminer si elle dispose d'arguments suffisants pour mener l'ultime round de la bataille judiciaire.

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Après avoir perdu le titre sur décision du Tribunal arbitral du sport, le Maroc n'a plus que cette voie exceptionnelle, dans une ultime tentative de changer le cours de l'une des affaires les plus controversées de l'histoire des finales de la Coupe d'Afrique des nations.