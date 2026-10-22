« La délégation est arrivée tôt à Djeddah » : Al Ahli apporte un soutien important à Al Diriyah avant le choc face à Al Ittihad

Al-Ahli a apporté son soutien à son homologue Al-Diriyah, avant sa rencontre face à Al-Ittihad, demain vendredi, lors de la 11e journée de la Saudi Pro League (Roshn).

Selon une source propre au journal saoudien « Arriyadiyah », la direction d'Al-Diriyah a reçu l'accord de son homologue d'Al-Ahli, autorisant la première équipe de football à effectuer son dernier entraînement, aujourd'hui jeudi, sur le terrain du club, en préparation de sa confrontation face à Al-Ittihad, au stade Al-Inma de la cité sportive du roi Abdallah à Djeddah.

La même source a indiqué que la délégation du club de la capitale est arrivée tôt à Djeddah, afin de gagner du temps et de se préparer à cette rencontre, préférant disputer son dernier entraînement à Djeddah.



Le Portugais Bruno Lage, entraîneur d'Al-Diriyah, cherche à mettre en place le plan adéquat lors de l'entraînement de jeudi, en s'appuyant sur ses huit éléments étrangers, au premier rang desquels l'Algérien Adel Boulbina, l'Uruguayen Darwin Núñez et le Français Enzo Millot.

Lors de sa précédente rencontre, Al-Diriyah s'était imposé face à Al-Riyadh sur le score d'un but à zéro, inscrit par l'Espagnol Óscar Rodríguez, un succès qui a propulsé son équipe à la septième place avec 15 points, devançant Al-Ettifaq à la différence de buts.