La délégation de l’équipe nationale égyptienne quittera les États-Unis sans assister au quart de finale du Maroc à la Coupe du monde 2026, Ibrahim Hassan ayant déjà programmé le retour au Caire.

Les Pharaons quitteront les États-Unis au moment précis où les « Lions de l’Atlas » entameront leur quart de finale face à la France.

Ibrahim Hassan, le directeur de la sélection égyptienne, a confirmé que la délégation des Pharaons quitterait Atlanta à 16 h, heure locale (23 h au Caire), après l’élimination dramatique en huitièmes de finale face à l’Argentine (3-2).

Menant 2-0 jusqu’à la 79^e minute, les Pharaons ont finalement cédé face à une Albiceleste auteur de trois buts en quatorze minutes, dans un contexte arbitral très controversé à l’échelle mondiale.

Dans des déclarations relayées par le site officiel de la Fédération égyptienne de football, Ibrahim Hassan a précisé que le vol direct vers Le Caire durerait plus de douze heures.

Ce créneau horaire place donc l’avion au-dessus de l’Atlantique au moment du coup d’envoi Maroc-France, confirmant l’absence de toute délégation officielle égyptienne pour soutenir le dernier représentant arabe du tournoi.

La Fédération égyptienne de football a toutefois annoncé la prolongation du contrat des jumeaux Hossam et Ibrahim Hassan jusqu’en 2030, saluant un « exploit historique » malgré l’élimination douloureuse qui restera gravée dans les mémoires.