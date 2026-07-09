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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La délégation de l’équipe nationale égyptienne a quitté les États-Unis en parallèle du match face au Maroc

I. Hassan
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É.-U.

Le retour se fait au coup de sifflet final.

La délégation de l’équipe nationale égyptienne quittera les États-Unis sans assister au quart de finale du Maroc à la Coupe du monde 2026, Ibrahim Hassan ayant déjà programmé le retour au Caire.

Les Pharaons quitteront les États-Unis au moment précis où les « Lions de l’Atlas » entameront leur quart de finale face à la France.

Ibrahim Hassan, le directeur de la sélection égyptienne, a confirmé que la délégation des Pharaons quitterait Atlanta à 16 h, heure locale (23 h au Caire), après l’élimination dramatique en huitièmes de finale face à l’Argentine (3-2).

Menant 2-0 jusqu’à la 79^e minute, les Pharaons ont finalement cédé face à une Albiceleste auteur de trois buts en quatorze minutes, dans un contexte arbitral très controversé à l’échelle mondiale.

Dans des déclarations relayées par le site officiel de la Fédération égyptienne de football, Ibrahim Hassan a précisé que le vol direct vers Le Caire durerait plus de douze heures. 

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Ce créneau horaire place donc l’avion au-dessus de l’Atlantique au moment du coup d’envoi Maroc-France, confirmant l’absence de toute délégation officielle égyptienne pour soutenir le dernier représentant arabe du tournoi.

La Fédération égyptienne de football a toutefois annoncé la prolongation du contrat des jumeaux Hossam et Ibrahim Hassan jusqu’en 2030, saluant un « exploit historique » malgré l’élimination douloureuse qui restera gravée dans les mémoires.

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