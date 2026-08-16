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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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La définition d'un vrai coéquipier : les éloges pleuvent sur Al-Sibari après son geste envers Musiala

I. Saibari
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J. Musiala
Maroc
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L'ancien joueur du PSV Eindhoven a volé la vedette face à Leipzig

Les éloges ont afflué en direction de la star marocaine Ismaël Saibari après son geste remarquable lors de la victoire du Bayern Munich contre Leipzig (3-1), hier samedi, lorsqu'il s'est précipité pour aider son coéquipier Jamal Musiala dès qu'il a remarqué que celui-ci perdait l'équilibre et manquait de s'effondrer au sol, dans les dernières minutes de la rencontre.

Pour sa part, la chaîne ESPN a salué le geste de Saibari, estimant que ce qu'il avait fait était un exemple du « véritable coéquipier », après qu'il se soit rué vers Musiala pour l'aider à s'allonger en sécurité, avant l'intervention du staff médical et d'autres joueurs.

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La chaîne TNT a elle aussi mis en avant le geste de la star marocaine envers son nouveau coéquipier, déclarant : « Saibari n'a rejoint le Bayern que cet été, et il montre déjà les qualités dont il dispose en tant que personne, et pas seulement en tant que footballeur. »

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La scène est survenue quelques minutes après que Saibari a été le passeur décisif sur le but de Musiala, le troisième du Bayern dans la rencontre.

Musiala semblait affecté par la chaleur et a partiellement perdu connaissance, avant l'intervention du staff médical du Bayern, qui a procédé aux examens nécessaires sur le joueur et n'a révélé aucune blessure grave.

Selon les informations rapportées, les températures à Munich ont dépassé les 30 degrés Celsius durant la rencontre.

Saibari, ancien joueur du PSV Eindhoven, a disputé son premier match sous le maillot du club bavarois après être entré en jeu à la place de Tom Bischof à la 71e minute, avant de délivrer une passe décisive sur le but de Musiala à la 81e minute.


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