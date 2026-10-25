Le Barça et le Real Madrid s'apprêtent à livrer un nouveau duel dans le Clasico, aujourd'hui, dans l'attente des choix tactiques sur lesquels s'appuieront Hansi Flick et José Mourinho, en pleine période d'absences importantes et de choix non encore tranchés au sein des deux staffs techniques.

Quelques heures avant la rencontre tant attendue, le journal espagnol « Mundo Deportivo » a dévoilé les contours de la composition probable du Barça, tandis que le journal espagnol « AS » a présenté trois scénarios tactiques possibles pour la composition du Real Madrid, avec Fede Valverde au cœur des calculs, après avoir brillé au poste d'arrière droit lors des derniers matchs.





Les options de Flick

« Mundo Deportivo » rapporte que Flick penche pour reconduire la ligne défensive avec laquelle il a affronté le Paris Saint-Germain, en raison des blessures qui frappent les rangs de l'équipe, avec la poursuite des absences de Jules Koundé, Eric Garcia et Christensen.

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Selon le journal, Xavi Espart pourrait occuper le poste d'arrière droit, tandis que João Cancelo prendrait en charge le flanc gauche, la charnière centrale devant être composée de Pau Cubarsi et Gerard Martin.

Au milieu de terrain, le journal prévoit de s'appuyer sur Rodri et Pedri dans le double pivot, avec Fermin Lopez au poste de meneur de jeu, pour pallier l'absence de Dani Olmo, blessé à l'adducteur gauche.

En ce qui concerne la ligne offensive, Lamine Yamal apparaît comme le candidat le plus en vue pour occuper l'aile droite, tandis que le choix sur l'aile gauche se limite à l'Anglais Gordon et à l'Allemand Adeyemi.

Le journal estime probable que Raphinha continue de mener l'attaque, tout en évoquant la possibilité d'un ajustement tactique qui le pousserait sur l'aile, avec l'intégration de Gabriel Jesus au poste d'avant-centre.

Valverde, clé de la composition du Real Madrid

De l'autre côté, le journal « AS » explique que Mourinho étudie trois options tactiques, chacune s'articulant autour du poste de Valverde, qui a brillé au poste d'arrière droit lors des derniers matchs, après que son association avec Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain n'eut pas donné, au début, les résultats escomptés.

Selon le journal, le premier scénario, et le plus probable à ses yeux, consiste à maintenir Valverde comme arrière droit, ce qui laisse deux places à disputer entre Arda Güler, Bernardo Silva et Endrick, selon la répartition des rôles entre le milieu de terrain et l'aile droite.

Quant au deuxième scénario, il repose sur le repositionnement de Valverde au milieu de terrain aux côtés de Tchouaméni, avec Güler sur l'aile droite et Denzel Dumfries au poste d'arrière droit.

La troisième option consiste à aligner Valverde comme ailier droit, avec le maintien de Güler aux côtés de Tchouaméni, en laissant le poste d'arrière droit à la concurrence entre les options naturelles disponibles pour l'équipe.

En charnière centrale, « AS » indique qu'Ibrahima Konaté semble le plus proche de s'assurer une place dans le onze de départ, tandis que la concurrence pour son partenaire se limite à Dean Huijsen et Antonio Rüdiger, avec un avantage pour Huijsen en termes de nombre de titularisations cette saison.

Le journal prévoit également la présence de Thibaut Courtois dans les buts, de Marc Cucurella au poste d'arrière gauche, de Bellingham au milieu offensif, de Diomande sur l'aile gauche et de Kylian Mbappé en pointe de l'attaque, tandis que Vinicius Junior est absent pour suspension.

La composition probable des deux équipes :

Barça :

Gardien : Joan Garcia.

Défense : Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, João Cancelo.

Milieu de terrain : Rodri, Pedri, Fermin Lopez.

Attaque : Yamal, Raphinha, Gordon.

Real Madrid

Gardien : Thibaut Courtois.

Défense : Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Milieu de terrain : Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Attaque : Güler, Mbappé, Diomande.

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