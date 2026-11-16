La défaite face à l'Angleterre transformée en victoire : que s'est-il passé dans le vestiaire espagnol ?

Partager Suivez GOAL sur Google

La défaite face à l'Angleterre n'a pas seulement mis fin à une série historique de matchs sans revers pour l'Espagne. Elle s'est transformée en véritable test pour le caractère de l'équipe et sa capacité à surmonter les coups durs, un test que Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja, a choisi d'aborder d'une manière radicalement différente, bien loin des simples reproches ou de l'expression d'une déception.

Publicité

Plutôt que de laisser la tristesse envahir le vestiaire après la chute face à l'Angleterre au Metropolitano, De la Fuente a choisi de faire de cette défaite un nouveau point de départ, à travers un discours empreint d'optimisme et rappelant les exploits réalisés par ses joueurs ces dernières années.

Le quotidien espagnol « Sport » a dévoilé les coulisses du vestiaire de la sélection espagnole après la rencontre, assurant que le technicien n'a pas voulu céder à la tristesse après la fin d'une série de 43 matchs consécutifs sans défaite, mais qu'il s'est efforcé de redonner confiance à ses joueurs et de leur rappeler la valeur de ce qu'ils ont accompli.

Des accolades et un message particulier : comment De la Fuente a-t-il réagi ?

Selon « Sport », De la Fuente a tenu à prendre ses joueurs dans ses bras dans le tunnel menant aux vestiaires, avant de s'adresser à eux dans le vestiaire avec des mots directs porteurs d'un message clair : « Ne soyez pas tristes. »

Publicité Publicité

Le sélectionneur espagnol savait que la défaite pesait lourd sur ses joueurs, d'autant qu'ils n'ont pas l'habitude de quitter un match international sous le maillot de la Roja avec un sentiment de frustration, ce groupe s'étant habitué depuis longtemps à enchaîner les victoires et à éviter la défaite.

Related Topics

C'est pourquoi De la Fuente ne s'est pas contenté de leur demander de passer à autre chose : il leur a rappelé ce qu'ils avaient déjà accompli, en s'appuyant sur un bilan exceptionnel qui n'a pas été facile à bâtir.

« Ce que vous avez accompli est historique, voyons si nous pouvons le refaire », a-t-il lancé à ses joueurs, en référence à la série record de 43 matchs sans défaite, avant d'ajouter, en leur rappelant les grands titres remportés : « Vous avez gagné la Ligue des nations, la Coupe du monde et l'Euro. »

Publicité

Lamine Yamal : posséder un tel talent est un privilège

De la Fuente s'est montré fier des éléments dont dispose la sélection espagnole, assurant que la présence de Lamine Yamal représente un immense privilège pour l'équipe.

Publicité

« C'est un privilège d'avoir Lamine Yamal et les autres joueurs », a déclaré le sélectionneur, exprimant sa fierté envers ses joueurs et se contentant de leur témoigner sa gratitude.

La défaite a été cruelle pour l'Espagne, mais De la Fuente l'a abordée de manière positive, afin que les joueurs ne quittent pas le rassemblement affectés psychologiquement avant de retrouver leurs clubs.

Publicité

Le rassemblement n'a pas été simple en raison de l'enchaînement des matchs, les joueurs ayant été marqués par un calendrier surchargé entre la Ligue des champions et les compétitions nationales en Espagne, elles aussi le théâtre d'une lutte acharnée.

L'Espagne s'est imposée face à la Tchéquie, mais sans afficher sa meilleure forme physique, et le scénario s'est répété face à l'Angleterre au Metropolitano.

Publicité

En contrepartie, la sélection espagnole s'est libérée du poids de son record, la série d'invincibilité ayant pris fin, ce qui pourrait lui offrir davantage de liberté lors des prochains matchs, puisqu'elle n'est plus contrainte de défendre ce bilan exceptionnel.

Quoi qu'il en soit, l'Espagne restera la détentrice du titre de la Coupe du monde et aura de grandes motivations pour renouer avec la victoire dès le mois de mars prochain.

Publicité

Ce groupe dispose d'un capital confiance suffisant et pourra le prouver lors des quarts de finale de la Ligue des nations.

Plusieurs joueurs de la sélection ont affirmé que le prochain défi constituait une source de motivation, eux qui espèrent reconquérir le titre remporté en 2023 aux Pays-Bas, avant d'entamer les éliminatoires de l'Euro 2028.