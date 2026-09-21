La décision forcée de Klopp : les coulisses de l'intégration d'Adeyemi au rassemblement de l'Allemagne

Après une saison à oublier au Borussia Dortmund et une exclusion choc de la liste de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026, Karim Adeyemi est revenu s'imposer de nouveau, cette fois sous le maillot du Barça.

Sur une décision surprise de dernière minute de Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, selon le journal « Sport », l'ailier du Barça s'est envolé en toute hâte vers le rassemblement de la sélection allemande, passant du statut de joueur sur la liste de réserve à celui de pilier du nouveau projet de la Mannschaft.

De la seconde liste à un vol en urgence

Karim Adeyemi retrouve son éclat habituel après un excellent début de saison avec son nouveau club, le Barça, ce qui semblait hors de portée lors de sa dernière saison ratée au Borussia Dortmund, qui lui a valu d'être écarté de la sélection pour la Coupe du monde, une décision qui en a surpris plus d'un.

Après l'échec de l'Allemagne à répondre aux attentes, Julian Nagelsmann a démissionné, et Jürgen Klopp a pris en charge la mission de reconstruire la sélection.

Pour sa première apparition, Klopp a établi une liste élargie et sans précédent comptant 44 joueurs, intelligemment répartie en deux groupes : le premier groupe, la « liste A », qui disputera les deux premiers matches, et le second groupe, qui disputera les deux matches suivants durant la longue trêve internationale.

Au départ, le nom d'Adeyemi figurait dans le second groupe, censé jouer les troisième et quatrième matches, mais les plans ont soudainement changé, et le joueur du Barça a été transféré dans le premier groupe, un geste qui confirme que ses performances sous le maillot blaugrana l'ont ramené avec force au premier plan de la sélection.

La blessure de Karl ouvre la porte

Ce changement soudain est survenu en raison d'une blessure musculaire contractée par le jeune talent montant, le milieu offensif du Bayern Munich, Lennart Karl.

À titre de précaution, le staff technique a décidé de faire passer Karl de la première liste à la seconde afin de lui accorder un temps supplémentaire pour récupérer et rejoindre le groupe ultérieurement, et Adeyemi a aussitôt été appelé à sa place.

L'ailier du Barça n'a pas tardé, se rendant en toute urgence pour être présent au premier jour du stage d'entraînement allemand, prêt à disputer les deux premiers matches.

Deux tests brûlants attendent Adeyemi

Le retour d'Adeyemi sera confronté à deux tests de haut niveau, la sélection allemande se rendant en visite délicate aux Pays-Bas jeudi prochain pour l'ouverture de son parcours en Ligue des nations de l'UEFA, avant de recevoir la Grèce le dimanche à la même heure.

Karim Adeyemi sera présent lors des deux rencontres, tandis que sa participation aux deux matches suivants, contre la Serbie à domicile et en Grèce – les deux matches qu'il devait initialement disputer –, demeure incertaine à ce jour.

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Quoi qu'il en soit, la promotion de Karim Adeyemi vers la « première équipe » de l'Allemagne, malgré l'immense liste établie par Klopp, est un message clair : l'ancien entraîneur de Liverpool compte fortement sur lui et le voit comme un pilier essentiel sur lequel la nouvelle sélection allemande peut se construire, et le mérite en revient à la révolution du Barça qui l'a redécouvert.