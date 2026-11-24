Partager Suivez GOAL sur Google

La meilleure performance de l'histoire de la sélection marocaine au classement de la FIFA pourrait n'être qu'un souvenir éphémère. L'affaire du titre de la Coupe d'Afrique des nations place désormais les Lions de l'Atlas face à l'éventualité de perdre trois places au classement mondial, nouveau rebondissement dans les suites du litige juridique avec le Sénégal, tranché en faveur de ce dernier par une décision du Tribunal arbitral du sport.

Publicité

Lors de la finale, le Sénégal avait protesté contre la décision d'accorder un penalty au Maroc, refusant de poursuivre la rencontre et quittant la pelouse, sans que l'arbitre Jean-Jacques Ndala n'arrête le match. Les joueurs sénégalais sont revenus environ un quart d'heure plus tard et la partie a repris : Brahim Díaz a manqué le penalty, puis les Lions de la Teranga ont inscrit un but tardif pour s'imposer 1-0.

Le TAS a estimé que la décision de reprendre la rencontre relevait de la compétence exclusive de l'arbitre, dès lors que les deux équipes étaient revenues sur le terrain et s'étaient montrées prêtes à poursuivre le jeu. Selon lui, les articles 82 et 84 concernent les cas où l'arbitre décide d'arrêter définitivement le match, ce qui ne s'est pas produit lors de cette rencontre.

À lire aussi : Déclaration laconique du secrétaire général du TAS : qu'a-t-il dit du verdict de la finale Maroc-Sénégal ?

Le site sénégalais « Wiwsport » rapporte que le Maroc pourrait perdre 18 points au classement FIFA, ceux qu'il avait obtenus après la prise en compte de son sacre en Coupe d'Afrique des nations, avant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne rende le titre au Sénégal ce mardi, en annulant la décision du jury d'appel de la CAF qui avait accordé au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0.

Publicité Publicité

La sélection marocaine a signé un exploit historique sans précédent en se hissant au cinquième rang mondial avec 1 809,37 points, gagnant deux places par rapport au précédent classement, où elle occupait la septième position.

Related Topics

Les Lions de l'Atlas devancent ainsi le Portugal, sixième avec 1 801,28 points, et le Brésil, septième avec 1 800,91 points. Le Maroc devient la première sélection arabe à atteindre ce rang et égale le meilleur classement africain, obtenu par le Nigeria en avril 1994.

À lire aussi : Un journaliste français de renom sur la décision du TAS : « La CAF a perdu sa crédibilité et a humilié le football africain »

Publicité

Selon les calculs avancés par le site sénégalais, un retrait de 18 points ramènerait le total du Maroc à 1 791,37 points. Il reculerait alors au huitième rang mondial, derrière le Portugal et le Brésil, tout en conservant un point d'avance sur la Belgique, actuellement huitième avec 1 790,37 points.

En revanche, le classement du Sénégal ne changerait pas selon ces calculs : il conserverait la dix-huitième place mondiale avec 1 655,34 points. L'application d'un retrait de points reste toutefois une hypothèse liée aux conséquences de la décision du tribunal, et non une décision annoncée par la FIFA à ce stade.

Publicité

Cette ascension marocaine s'inscrit dans une progression entamée après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Maroc occupait la 22e place mondiale avant le tournoi, puis il a bondi au 11e rang après avoir atteint les demi-finales. Il n'est ensuite jamais redescendu au-delà de la 14e place, celle avec laquelle il a terminé l'année 2024. Il a retrouvé le 11e rang fin 2025, puis atteint la huitième place en janvier 2026, une première depuis avril 1998, lorsqu'il occupait la dixième position, avant de poursuivre sa progression jusqu'à la cinquième place en ce mois de novembre.

À lire aussi : Un message sévère malgré le sacre : le TAS n'a pas pardonné les débordements des joueurs sénégalais