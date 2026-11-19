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Karim Adeyemi, ailier du FC Barcelone, a profité de la trêve internationale pour renforcer ses chances de décrocher une place de titulaire au sein du club catalan dans les semaines à venir. Il a continué à travailler intensément à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, tandis que Hansi Flick commence à remarquer les progrès de sa condition physique et mentale, ce qui pourrait lui offrir une belle opportunité lors du prochain match face à Villarreal.

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Les jours d'interruption des compétitions nationales et internationales ont livré plusieurs signaux positifs au staff technique du FC Barcelone, et les performances d'Adeyemi à l'entraînement ont figuré parmi les points les plus remarqués. Le joueur a tenu à maintenir un rythme de travail élevé et a affiché une volonté claire de mettre à profit l'absence de matchs pour élever son niveau et retrouver la meilleure forme possible, selon le quotidien catalan « Sport ».

Le Barça avait recruté l'ailier allemand lors du dernier mercato estival en provenance du Borussia Dortmund, pour 22 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de variables liées aux performances. La direction sportive y a vu une belle opportunité de renforcer les options offensives de l'équipe, d'autant que le montant de la transaction n'était pas élevé au regard du potentiel du joueur.

Depuis sa première apparition sous le maillot catalan, Adeyemi a envoyé plusieurs signaux positifs en montrant sa capacité à faire la différence, aussi bien en sortie de banc que lorsqu'il a eu sa chance dans le onze de départ. Il a contribué par des buts et des passes décisives, en s'appuyant sur sa grande vitesse, sa puissance physique et sa capacité à percer les défenses adverses dans les espaces.

Malgré ces bons débuts, les dirigeants barcelonais savent que le joueur souffre encore d'une certaine irrégularité, un problème déjà observé chez des joueurs aux caractéristiques offensives similaires, comme Marcus Rashford. Le staff technique n'attend donc pas de lui le même niveau élevé à chaque match, surtout avec un calendrier chargé et la multiplication des rencontres cette saison.

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La concentration et la régularité constituent l'un des principaux chantiers de Hansi Flick avec l'ailier allemand. L'entraîneur estime qu'Adeyemi possède déjà les qualités techniques et physiques pour livrer des prestations de haut niveau, mais qu'il doit exploiter ce potentiel de manière plus constante, en conservant discipline et esprit de compétition tout au long des matchs, et pas seulement par moments.

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L'ambition du joueur a reçu un coup de pouce supplémentaire pendant la trêve internationale, malgré sa déception de ne pas avoir été convoqué en sélection allemande, Jürgen Klopp ayant décidé de ne pas l'appeler cette fois , alors qu'il faisait partie des plans de la sélection lors de la précédente trêve. Une surprise pour le jeune ailier, qui espérait enchaîner les apparitions internationales et conserver sa place en équipe nationale.

Mais plutôt que de se laisser affecter par cette décision, Adeyemi a pris cette mise à l'écart comme une motivation supplémentaire pour travailler davantage. Il a concentré ses efforts sur les entraînements à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, où il est apparu dans un bon état d'esprit et animé d'une volonté claire d'améliorer sa condition physique et technique, dans le but de retrouver sa place en sélection allemande et de terminer l'année de la meilleure des manières.

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Les indications en interne laissent penser qu'Adeyemi a désormais de sérieuses chances d'être titulaire face à Villarreal dimanche prochain, après de bonnes prestations lors des dernières séances. Flick n'a toutefois pas encore arrêté ses choix définitifs : le technicien allemand préfère attendre la veille ou l'avant-veille du match avant de fixer son onze de départ.

La situation de certains de ses coéquipiers joue en faveur de l'ailier allemand, notamment la fatigue de plusieurs éléments offensifs après leurs sélections nationales. Anthony Gordon est revenu après un match intense entre l'Angleterre et l'Espagne, tandis que Lamine Yamal a disputé cette même rencontre, malgré quelques pépins physiques avant la trêve internationale.

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Raphinha a, lui, dû effectuer un long voyage pour ses obligations internationales, alors qu'il n'a disputé qu'un seul match, suspendu pour le second après une expulsion. Le staff technique doit donc évaluer l'état physique de chaque joueur avant de choisir les éléments capables d'affronter Villarreal, d'autant que le Barça a besoin de répartir les efforts entre ses différents joueurs en cette période chargée en matchs.

Le style de jeu de Villarreal offre une occasion supplémentaire à Adeyemi de mettre en avant ses principales qualités. L'équipe ne se replie pas systématiquement en défense, mais préfère prendre l'initiative et imposer son jeu, ce qui laisse des espaces dans le dos de sa ligne défensive que l'ailier allemand peut exploiter grâce à sa grande vitesse, ses appels dans la profondeur et sa rapidité en transition offensive.

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Mais les calculs de Flick ne s'arrêtent pas au match contre Villarreal : le Barça doit disputer un test européen face à Sabah trois jours après cette rencontre de championnat. L'entraîneur devra donc gérer avec prudence le temps de jeu de ses attaquants et de ses ailiers, afin d'éviter fatigue et blessures à un moment où il a besoin du plus grand nombre possible d'éléments offensifs en pleine forme.

Entre sa non-sélection en équipe d'Allemagne et sa volonté de retrouver sa place au Barça, Adeyemi semble avoir mis la trêve internationale à profit et envoyé des signaux clairs à Flick quant à sa capacité à prétendre à une place de titulaire. Le match face à Villarreal s'annonce ainsi comme une belle occasion pour l'international allemand de prouver qu'il mérite un rôle plus important et de transformer son travail acharné à l'entraînement en un véritable impact sur le terrain.