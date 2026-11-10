De nouvelles images de la rencontre entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont révélé la réaction d'Alejandro Balde, après avoir appris la décision de l'entraîneur Hansi Flick de faire appel à son coéquipier Frenkie de Jong au poste d'arrière droit en seconde période.

Le FC Barcelone a signé une précieuse victoire sur la pelouse de l'Atlético Madrid sur le score de 2-1, mais la rencontre a été marquée par une séquence frappante sur le banc des remplaçants du club catalan, révélée deux jours après le match.

Flick a surpris ses joueurs en décidant d'aligner de Jong au poste d'arrière droit, après avoir choisi de s'appuyer sur l'expérience du milieu de terrain néerlandais et sur sa capacité à lire les situations tactiques pour remédier aux problèmes de l'équipe sur le côté droit.

Selon le quotidien catalan « Sport », les caméras du réseau « DAZN » ont capté un échange entre Flick et de Jong avant l'entrée en jeu de ce dernier : l'entraîneur allemand s'est approché de son joueur et lui a demandé s'il était prêt à occuper le poste d'arrière droit, le Néerlandais acceptant la mission avec un sourire et sans manifester la moindre objection.

La surprise est venue lorsque de Jong a transmis la décision à ses coéquipiers, en annonçant à Gavi et à Wojciech Szczęsny qu'il allait jouer sur le côté droit de la défense, ce qui a suscité un sentiment d'incrédulité parmi les présents.

Toncara a même dû expliquer ce qui se passait à Alex Campos, tandis qu'un certain nombre de joueurs suivaient la conversation avec attention pour connaître les détails de cette décision surprise.

La réaction de Balde

Alejandro Balde faisait partie des joueurs témoins de cette scène, l'arrière gauche affichant un visage grave pendant que de Jong évoquait sa nouvelle mission, comme s'il s'interrogeait sur la raison pour laquelle l'entraîneur l'avait ignoré.

Les images ne révèlent pas ce qui se passait réellement dans la tête de Balde, mais elles ont suscité un intérêt supplémentaire au regard de la situation du joueur ces derniers temps, après que sa présence a reculé dans les plans de l'entraîneur allemand.

L'avenir de Balde est devenu sujet à spéculations au cours des dernières semaines, son nom étant associé à un possible départ du FC Barcelone lors du marché des transferts hivernal.

En revanche, Flick a de nouveau montré sa disposition à opérer des changements peu conventionnels sur les postes de ses joueurs, après avoir misé sur les qualités et l'expérience de de Jong pour tenir le rôle d'arrière droit face à l'Atlético Madrid.

La décision a été un succès sur le plan technique, le FC Barcelone étant reparti avec les trois points du stade Metropolitano, mais elle a aussi laissé l'une des séquences les plus commentées sur le banc des remplaçants du club catalan.