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Ivan Toney devra attendre particulièrement longtemps avant d’être jugé, alors que la date de son procès dans une affaire d’agression présumée vient enfin d’être fixée. L’attaquant de l’équipe d’Angleterre a comparu en personne cette semaine pour répondre d’accusations liées à une altercation survenue dans un établissement prisé du centre de Londres à la fin de l’année dernière.

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Toney plaide non coupable des accusations de violences

Le joueur de 30 ans a officiellement plaidé non coupable de violences ayant entraîné des blessures corporelles lors d’une audience à la Southwark Crown Court. Les accusations portent sur une altercation survenue dans une boîte de nuit de Soho en décembre 2025, au cours de laquelle Toney aurait donné un coup de tête et un coup de poing à Saber Da Silva.

Si l’attaquant d’Al-Ahli ne conteste pas avoir causé la blessure, ses avocats soutiennent qu’il a agi en état de légitime défense. Toney s’est présenté à cette audience préalable au procès entouré de six hommes et a été remis en liberté provisoire sans condition à l’issue de sa brève comparution.

Le juge s’excuse de l’énorme arriéré judiciaire

Une date provisoire a été fixée au 12 juin 2028 pour le procès. Le juge Christopher Hehir a reconnu le caractère exceptionnel de ce délai pour une affaire qu’il a qualifiée de « simple » et a présenté ses excuses directement à l’ancien joueur vedette de Brentford.

« C’est dans très longtemps et j’en suis désolé, a déclaré Hehir au tribunal. Comme vous le savez peut-être, les tribunaux de la Couronne sont soumis à une très forte pression. Nous avons un énorme arriéré de dossiers pour diverses raisons. »

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La première accusation a été portée en juillet à la suite d’une enquête de la Metropolitan Police. À l’époque, un porte-parole de Toney avait confirmé que l’attaquant était « naturellement choqué » par cette évolution, mais qu’il avait hâte de prouver son innocence devant la justice.

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La participation de Toney à l’Euro 2028 en suspens

La date du procès complique sérieusement les ambitions internationales de Toney. La procédure judiciaire doit commencer trois jours seulement après le début du Championnat d’Europe, coorganisé par le Royaume-Uni et l’Irlande.

Le procès devrait durer jusqu’à quatre jours, ce qui le ferait directement coïncider avec le calendrier du tournoi. Le juge a expressément averti le joueur que ne pas se présenter au procès constituerait une infraction pénale. Il ne pourrait donc pas être sélectionné en équipe nationale pendant cette période.

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Malgré sa participation à la récente Coupe du monde, Toney n’a pas été retenu dans la dernière sélection de l’Angleterre pour ses matches de Ligue des nations. La date de ce procès fait planer de nouveaux doutes sur son avenir à long terme en sélection.

Retour au championnat saoudien

La procédure judiciaire étant suspendue pendant près de 20 mois, Toney doit désormais reporter son attention sur son club. L’attaquant a inscrit 13 buts en 14 apparitions avec Al-Ahli cette saison, après son transfert en Arabie saoudite pour 40 millions de livres sterling en 2024.

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Il poursuivra sa saison en club au Moyen-Orient tout en tentant de retrouver une place en sélection anglaise avant la prochaine trêve internationale.