Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Joshua Kimmich a vivement critiqué les dirigeants du Bayern Munich pour leur traitement de Jamal Musiala. Ses propos rappellent les tensions autour de la vaccination en 2021 et de sa prolongation en 2025.

Juste avant le match de Ligue des champions contre l’OSC Lille, le calme semblait enfin revenir au Bayern Munich dans le débat houleux autour de Jamal Musiala , de sa maladie et d’une possible réduction de salaire. Après une rencontre entre la direction du club munichois et les conseillers de Musiala, le Bayern Munich a publié mercredi matin un communiqué évoquant un « échange constructif ». Les discussions entre les deux parties devaient se poursuivre « dans un esprit de partenariat et de confidentialité ».

Face à Lille, les Munichois, très diminués par les absences, ont ensuite subi leur première défaite de la saison. Il y avait donc largement de quoi parler d’autre chose . Mais le terrain est vite repassé au second plan à cause de l’intervention de Joshua Kimmich en zone mixte, où il a vivement critiqué la direction du club pour son traitement de son coéquipier Musiala .

« Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont on communique là-dessus publiquement. Il ne faut jamais que cela se fasse sur le dos d’un joueur », a déclaré le vice-capitaine de 31 ans, qui joue pour le Bayern depuis onze ans. « C’est absolument inacceptable et ce n’est pas digne du Bayern ! » Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, avait porté le sujet sur la place publique deux semaines et demie plus tôt, avant que le président du directoire Jan-Christian Dreesen et surtout Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance comme Hoeneß, ne tiennent des propos encore plus durs.

Publicité Publicité

De profondes fractures traversent le Bayern Munich

Kimmich n’a pas formulé sa critique sous le coup de l’émotion, mais avec calme et mesure. Il a aussi fait preuve de compréhension pour l’autre point de vue, et ses propos semblaient mûrement réfléchis. Lors de sa visite à un club de supporters dimanche, il avait d’ailleurs annoncé qu’il s’exprimerait sur l’affaire Musiala après le match contre Lille. Ses paroles soulignent une nouvelle fois les profondes fractures qui traversent actuellement le Bayern Munich.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

D’un côté, les dirigeants de l’ombre, Hoeneß et Rummenigge en tête. Tous deux ont joué un rôle moteur dans la transformation du Bayern Munich en club de stature mondiale. Mais ils se méfient de façon presque chronique de tous leurs successeurs et soupçonnent partout des dépenses au détriment du club, surtout en raison de salaires qu’ils jugent trop élevés.

De l’autre, la direction sportive autour de Max Eberl et Christoph Freund, l’entraîneur Vincent Kompany et l’équipe. Tous ont toujours affiché une confiance totale en Musiala, tandis que les dirigeants historiques exprimaient des doutes. Kimmich est désormais le premier à leur avoir répondu publiquement. Michael Olise avait toutefois déjà réagi, plus discrètement . La superstar peu loquace avait aimé sur Instagram une publication de Fabrizio Romano consacrée aux vives critiques du syndicat des joueurs FIFPRO sur la façon dont les dirigeants munichois traitaient Musiala.

Publicité

Si Kimmich s’exprime aujourd’hui aussi clairement, c’est sans doute avant tout en raison de son statut de vice-capitaine et du sens des responsabilités qu’il implique envers son jeune coéquipier. En fin de compte, Kimmich parlait au nom de l’équipe. Mais son propre passé, lui aussi chargé de tensions, a peut-être également pesé dans ses propos.

IMAGO

Quarantaine liée au Covid : le salaire de Kimmich a été retenu

Pendant la pandémie de Covid, Kimmich avait d’abord refusé de se faire vacciner à l’automne 2021 en raison de préoccupations pour sa santé, suscitant une large incompréhension dans l’opinion publique. Les dirigeants n’avaient pas défendu publiquement leur joueur durant cette période. Ils avaient au contraire insisté, eux aussi, pour qu’il se fasse vacciner et avaient même retenu son salaire pendant sa quarantaine en tant que cas contact, ce qui était alors légalement autorisé.

Publicité

Kimmich, qui s’est finalement fait vacciner par la suite, avait raconté s’être senti « abandonné » par le club à cette époque, dans un documentaire de la ZDF diffusé en juin 2024. Il s’était dit « déçu et blessé ». « La confiance que j’avais auparavant envers le club a bien sûr été brisée. »

L’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, avait également remis en question Kimmich sur le plan sportif après sa prise de fonctions en 2023 et réclamé une nouvelle « Holding Six », un milieu défensif. Kimmich avait rapidement été considéré comme un candidat au départ. Début 2024, Eberl a pris le poste de directeur sportif au sein du directoire. À ce moment-là, il n’y avait « plus aucune relation entre Jo et le Bayern Munich », a déclaré Eberl dans un deuxième documentaire de la ZDF consacré à Kimmich, diffusé en juin 2026.

Publicité

Avant la prolongation de Kimmich, le conseil de surveillance avait retiré son offre

Les relations entre Kimmich et les dirigeants historiques du Bayern se sont encore dégradées lors de sa prolongation de contrat début 2025 . Kimmich, qui négocie lui-même ses contrats, contrairement à presque tous les professionnels, et n’a pas de conseiller, serait alors parvenu à un accord verbal avec Eberl pour prolonger son contrat arrivant à échéance à l’été 2025.

Après toutes les tensions autour du Covid et les débats sur le poste de « Holding Six », qu’il avait personnellement vécus comme blessants, il voulait toutefois, semble-t-il, faire patienter un peu le Bayern Munich. Le fait d’avoir retrouvé un rôle clé sous Vincent Kompany, d’être dans une forme éclatante et de susciter l’intérêt du Paris Saint-Germain jouait en sa faveur. Eberl ne tarissait pas d’éloges à son sujet et attendait patiemment sa décision, mais les dirigeants historiques estimaient qu’il attendait trop longtemps et se montrait trop accommodant. Le conseil de surveillance, autour de Hoeneß et Rummenigge, a donc retiré l’offre fin février, de façon très médiatisée. D’autres négociations ont suivi, et la prolongation n’a finalement été officialisée qu’à la mi-mars.

Publicité

À l’époque déjà, Kimmich avait souligné, non sans sous-entendu, qu’il appréciait « beaucoup » le fait que « pratiquement rien des discussions avec Max (Eberl, membre du directoire chargé du sport), Jan-Christian (Dreesen, président du directoire) et Christoph (Freund, directeur sportif) n’ait été rendu public ». Il indiquait ainsi, au moins indirectement, d’où il soupçonnait que provenaient les informations qui circulaient. Dans le documentaire de la ZDF de 2026, Kimmich a qualifié les débats publics de « très regrettables », car il avait le sentiment d’y être présenté comme quelqu’un d’avide d’argent.

Eberl, de son côté, a toujours souligné que les réflexions de Kimmich ne portaient pas sur « l’argent », puisqu’il aurait de toute façon pu gagner bien davantage au PSG, mais sur « les perspectives ». Autrement dit : la possibilité de continuer à jouer le titre en Ligue des champions avec le Bayern Munich. À cet égard, Kimmich avait d’ailleurs vu à l’époque une décision en particulier comme un signe important : la prolongation, environ un mois avant sa propre signature, d’un certain Jamal Musiala.