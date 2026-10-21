La crise Yamal : le Real Betis accepte deux sanctions et fait appel d'une autre

Le Real Betis a l'intention de faire appel devant la commission d'appel de la Fédération espagnole de football, contre la suspension de quatre matchs infligée à son milieu de terrain uruguayen Facundo Bernal, à la suite de son expulsion par carton rouge direct en Liga face au Barça, après son accrochage avec Lamine Yamal, la star du club catalan.

Selon la chaîne espagnole « Cope », le club andalou a annoncé son intention de déposer un appel, dès qu'il a été informé de la décision de la commission de discipline de la Fédération espagnole, qui a sanctionné Bernal en se fondant sur le rapport de l'arbitre, lequel a expliqué le motif de l'expulsion en ces termes : « Le joueur a saisi un adversaire par le cou et lui a porté deux coups de tête successifs au visage, alors que le ballon était hors du jeu. Le joueur adverse n'a pas eu besoin d'assistance médicale et a pu poursuivre le match. »

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Le Betis avait présenté un mémoire en défense de son joueur, mais la commission ne l'a pas retenu, après que le club a estimé que le rapport de l'arbitre comportait une erreur manifeste, car il ne reflétait pas suffisamment l'accrochage qui avait précédé l'incident, ni l'intervention du joueur adverse, à qui l'arbitre s'est contenté d'adresser un carton jaune, ce qui ne permet pas d'évaluer avec précision l'agression décrite dans le rapport, selon le mémoire.

Après avoir examiné les images et rejeté les arguments du club andalou, la commission de discipline a considéré l'incident comme une agression passible de sanction, conformément à l'article 103 du règlement disciplinaire, et a décidé de suspendre Bernal pour quatre matchs.

En vertu de cette décision, le milieu de terrain uruguayen manquera les matchs du Betis face au Celta Vigo, à Malaga et à Elche, ainsi que le derby contre le Séville FC, à moins que le club ne parvienne à alléger la sanction par l'appel.

En revanche, le Betis ne fera pas appel des deux autres sanctions prononcées à la suite de ce match, car Manu Fajardo, le directeur sportif du club, a écopé de deux matchs de suspension en raison de son comportement contraire au règlement sportif, après avoir frappé le ballon en direction du quatrième arbitre pendant un recours à l'assistance vidéo. Manuel Pellegrini, l'entraîneur de l'équipe, a quant à lui reçu un avertissement en raison de ses contestations à l'encontre du corps arbitral, selon le journal catalan « Mundo Deportivo ».