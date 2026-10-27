Dans un nouveau développement de la crise qui a suscité une vive polémique en Chine, le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour s'excuser des répercussions des déclarations controversées attribuées à sa star française Kylian Mbappé, après que le joueur a lui-même présenté ses excuses au peuple chinois, dans une tentative de contenir une crise dont les effets se sont étendus au sponsoring commercial et à la diffusion des matchs du championnat espagnol.

L'initiative du club madrilène intervient après que Mbappé s'est officiellement excusé de son commentaire sur une image satirique le comparant à l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, ainsi qu'après les excuses présentées par Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, au nom de la Ligue, dans un contexte de pressions croissantes sur le football espagnol pour contenir la situation et restaurer ses relations avec les supporters et les partenaires en Chine.

Voici le texte du communiqué du Real Madrid concernant la crise entre Mbappé et la Chine :









Mbappé s'excuse auprès du peuple chinois

Mbappé avait publié un communiqué officiel dans lequel il reconnaissait que son commentaire sur l'image satirique n'avait pas été heureux, affirmant être conscient que ses propos avaient blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde.

La star du Real Madrid a déclaré : « Lors d'une interview que j'ai accordée récemment, j'ai commenté une image de moi, mais mon commentaire n'était pas heureux, et je réalise maintenant qu'il a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde. »

Il a ajouté : « Je présente mes excuses à toutes celles et à tous ceux que mes mots ont pu heurter, car telle n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et j'exprime mes sincères regrets. »

Une crise majeure

La crise s'est intensifiée après que l'agence de presse officielle espagnole a rapporté que la chaîne de télévision publique chinoise « CCTV » avait suspendu la diffusion des matchs du championnat espagnol, ainsi que des matchs auxquels participe Mbappé, tout en retirant les publicités et les séquences vidéo dans lesquelles le joueur apparaît.

Des entreprises chinoises ont également annoncé la fin de leur collaboration commerciale avec la star française, sur fond de la polémique suscitée par ses déclarations au sujet de l'image satirique.

Les répercussions se sont étendues à la plateforme sportive chinoise « Dongqiudi », qui a remplacé le nom de Mbappé dans le classement du Ballon d'Or 2026 par une expression signifiant « cette personne n'existe pas », après que le Français a terminé deuxième derrière l'Anglais Harry Kane.

De son côté, Tebas s'est excusé auprès du peuple chinois au nom de la Ligue espagnole de football, affirmant que la Ligue travaillait avec ses partenaires et les parties concernées pour surmonter la crise, et insistant sur l'importance de protéger les relations que le football espagnol a nouées avec la Chine au fil des années.