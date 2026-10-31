La crise Mbappé : la Chine met sa menace à exécution contre la Liga

Les télévisions publiques chinoises ont mis à exécution leur menace de suspendre la diffusion des matchs du championnat d'Espagne, après les déclarations de Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, au sujet de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine.

L'Agence France-Presse a confirmé que les deux premiers matchs de Liga de cette semaine n'ont pas été diffusés sur la chaîne publique CCTV, qui appartient au groupe de médias public chinois CMG.

Le match entre Villarreal et l'Espanyol de Barcelone, qui s'est soldé par une victoire de l'Espanyol sur un but à zéro vendredi soir, n'a pas été diffusé sur la chaîne, pas plus que le match entre l'Atlético de Madrid et Levante disputé ce samedi après-midi, et qui s'est terminé par une victoire de l'équipe de Diego Simeone sur le score de 2-0.

Une décision qui change les règles de diffusion

Cette décision constitue une exception par rapport à l'usage habituel, puisque CCTV retransmettait tous les matchs de la Liga en direct, selon ce qu'a confirmé la Ligue espagnole de football à l'Agence France-Presse, d'après ce que rapporte le site Foot Mercato.

Mais le match entre Villarreal et l'Espanyol est resté accessible via la plateforme de diffusion Migu, qui appartient à l'opérateur de télécommunications chinois China Mobile, lui-même sous le contrôle de l'État.

Des répercussions qui dépassent deux matchs

Cette décision intervient quelques jours après la publication d'une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé faisait référence à une image satirique associant son visage à celui du dirigeant chinois Mao Zedong, qu'il a qualifié de « dictateur chinois ».

Ces déclarations ont suscité une vive polémique en Chine et ont entraîné de nombreuses répercussions commerciales pour le capitaine de l'équipe de France. En début de journée mardi, trois entreprises qui utilisent son nom et son image ont annoncé mettre fin à leurs contrats avec lui, avant que la chaîne CCTV ne décide de suspendre la diffusion des matchs du championnat d'Espagne.

Cette décision concerne désormais l'ensemble du championnat d'Espagne, et pas seulement les matchs du Real Madrid. Reste à voir combien de temps durera cette suspension, et si d'autres chaînes chinoises continueront à diffuser les matchs.

Pour l'heure, aucune date de reprise de la diffusion sur la chaîne CCTV n'a été annoncée, selon des informations publiées par l'Agence France-Presse.

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