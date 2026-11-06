Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu des nouvelles positives concernant la possibilité de récupérer les services d'Eric García et d'Andreas Christensen, avant le match attendu face à l'Atlético Madrid, prévu dimanche, alors que l'équipe souffre de nombreuses absences dues aux blessures.

Selon le journal espagnol « AS », Eric García et Andreas Christensen ont participé, ce vendredi, à une partie des entraînements collectifs, ce qui ouvre la porte à la possibilité qu'ils obtiennent le feu vert médical dimanche et intègrent la liste de l'équipe pour le match, en l'absence de toute rechute, même s'il reste difficile pour eux de figurer dans le onze de départ.

Ces nouvelles constituent un véritable coup de pouce pour Flick, en particulier au regard du manque dont souffre l'équipe sur le plan défensif ces dernières semaines, en raison du grand nombre de blessures.

Eric García dispose de plus grandes chances de contribuer à aider l'équipe, après s'être remis d'une blessure au muscle droit antérieur qui l'a éloigné des terrains pendant 3 semaines seulement, tandis que Christensen a été absent pendant un mois et demi, en raison d'une blessure au muscle adducteur.

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À l'inverse, Jules Koundé ne sera pas encore disponible, en raison de la persistance de ses problèmes à la cheville gauche. Il convient de rappeler que les estimations initiales évoquaient une absence d'une semaine, sans exclure sa participation au Clásico, mais il a en réalité manqué 3 semaines jusqu'à présent.

Par conséquent, Flick sera contraint, du moins au départ, de s'appuyer sur la même ligne arrière de circonstance avec laquelle l'équipe a disputé ses matches ces dernières semaines, avec Brian Fariñas au poste d'arrière droit, Pau Cubarsí et Gerard Martín dans l'axe de la défense, et João Cancelo au poste d'arrière gauche.

Flick conservera les options Eric García et Christensen sur le banc de touche en prévision de les utiliser face à l'Atlético Madrid, lors d'un duel où la tête de la Liga sera en jeu.