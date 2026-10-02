La crise de Manchester City secoue le camp de l'Angleterre : Tuchel brise le silence et scelle le sort de ses joueurs

Les répercussions du séisme qui a frappé Manchester City ne se sont pas limitées aux murs de l'Etihad Stadium : elles ont aussi touché de plein fouet le camp de la sélection anglaise, s'imposant comme principal sujet de discussion entre les joueurs à quelques jours d'une échéance décisive.

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, l'Allemand Thomas Tuchel, a révélé que la condamnation de Manchester City pour de graves infractions financières était devenue le sujet du moment au sein du camp des Three Lions, à la veille du match face à la Croatie en Ligue des nations.

Une commission d'enquête indépendante avait rendu un verdict choc en reconnaissant City coupable de l'ensemble des chefs d'accusation liés à la violation des règles du fair-play financier de la Premier League, couvrant neuf saisons complètes, de 2009-2010 à 2017-2018, en plus d'une condamnation sur trois des quatre chefs d'accusation relatifs à un manque de coopération avec les instances d'enquête.

Bien que le club, qui a nié l'ensemble des accusations tout au long des années d'enquête, ait officiellement annoncé son appel du verdict vendredi dernier dans une tentative de le faire annuler et d'éviter des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de points ou à la relégation, l'atmosphère au sein de la sélection est devenue électrique.

Cette crise survient à un moment délicat, l'équipe d'Angleterre comptant dans ses rangs plusieurs joueurs de City, au premier rang desquels le milieu de terrain Elliot Anderson et le défenseur Marc Guéhi, tandis que l'arrière gauche Nico O'Reilly a été contraint de quitter le rassemblement et de regagner son club en raison d'une blessure.

En réponse aux questions des journalistes lui demandant si les joueurs évoquaient le verdict, Tuchel a déclaré, selon Reuters ce vendredi : « Je le pense. Nous avons eu un peu de repos entre les matchs, et c'est un sujet important. Tout le monde en parle, donc il n'y a pas besoin d'un avis supplémentaire, et je suis content de ne pas être cet avis-là. Personne n'a besoin de mes connaissances limitées sur ce sujet. »

L'entraîneur allemand a ajouté : « Bien sûr, les joueurs en parlent, les joueurs de City en parlent, et nous en discutons avec eux, mais seulement brièvement. Ils sont prêts pour le match de demain. Mais, bien entendu, c'est un sujet important dans le groupe. »

Tuchel n'a pas hésité à répondre à la question la plus sensible : continuerait-il à convoquer les joueurs de Manchester City en cas de décision de relégation du club de Premier League ?

Il a répondu sur un ton tranchant : « Il y a toujours une possibilité. J'essaierai toujours de choisir la meilleure composition pour le rassemblement, pour l'occasion et pour la compétition. Je ne les écarterai jamais simplement parce qu'ils ne jouent pas dans la première division de leur pays. Nous devons étudier chaque cas individuellement. »

Sur le plan sportif, l'équipe d'Angleterre aborde ce match en deuxième position du groupe 3 avec trois points en deux rencontres, après une défaite palpitante 3-2 face à l'Espagne à Wembley, puis une victoire convaincante 2-0 contre la République tchèque mardi dernier.

Les Three Lions se rendent en Croatie, dans la ville côtière de Rijeka, pour un match qui se tiendra à huis clos, sans public, en guise de sanction pour les incidents provoqués par les supporters croates lors du quart de finale de la Ligue des nations contre la France en mars 2025.

Tuchel a conclu ses propos par un aperçu de l'état physique de l'équipe, déclarant : « Disposer de trois jours de repos entre les matchs a fait une grande différence pour nous, car cela nous a permis de ménager des joueurs très sollicités comme Anderson et Gordon. »

Il a affirmé : « Tous les joueurs ont participé à l'entraînement aujourd'hui, à l'exception d'O'Reilly, qui a dû quitter le rassemblement pour recevoir des soins et repartir le plus rapidement possible. La douleur était intense et il n'a pas pu disputer le match. Tous les autres joueurs ont commencé l'entraînement aujourd'hui et l'ont terminé à un très bon niveau. »







