La créativité continue : Yamal écrit l'histoire avec l'Espagne grâce à un exploit exceptionnel

Lamine Yamal, la star du Barça, a laissé son empreinte lors de la victoire de l'Espagne face à la République tchèque, samedi soir, sur le score de 3-1 lors de la troisième journée de la Ligue des Nations.

Yamal est parvenu à ouvrir le score pour la Roja dès la sixième minute de la rencontre.

Yamal avait également réussi à faire trembler les filets lors des deux dernières rencontres de l'Espagne, face à l'Angleterre et à la Croatie.

Le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques du football, a indiqué sur le réseau X que Yamal est devenu le premier joueur à marquer un but dans les 6 premières minutes lors de 3 matches internationaux consécutifs depuis Antoine Zemlianioukhine.

Zemlianioukhine avait réalisé cet exploit avec la sélection du Kirghizistan, entre décembre 2017 et mars 2018, lorsqu'il avait marqué à la première minute face à Brunei, à la cinquième minute face au Myanmar et à la deuxième minute face à l'Inde.

Quant à Yamal, il a réalisé cet exploit après avoir marqué face à l'Angleterre à la deuxième minute, contre la Croatie à la deuxième minute également, et face à la République tchèque à la sixième minute.







