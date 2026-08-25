L'avenir de l'Espagnol Marc Casadó, loin de Barcelone, semble de plus en plus proche d'être scellé, après que le milieu de terrain est sorti des plans de l'entraîneur Hansi Flick, dans un contexte d'intérêt croissant de la part des clubs de Premier League anglaise pour s'attacher ses services, alors que le joueur, lui, privilégie la poursuite de sa carrière en Europe.

Casadó cherche, au cours des prochains jours, sa nouvelle destination, en accordant une priorité claire au fait de rester dans le football européen, malgré la présence d'offres alléchantes de clubs de la Saudi Pro League.

Nottingham Forest figurait parmi les clubs les plus en vue pour recruter le joueur, avant que Sunderland n'entre en force dans la course à sa signature, les rapports faisant état de négociations en cours concernant son transfert.

La course ne s'arrête pas là, puisque le nom de Casadó a également été associé à l'intérêt des clubs d'Aston Villa, de Newcastle et de Brighton, selon le journal « Mundo Deportivo », ce qui reflète l'ampleur des options qui s'offrent au milieu de terrain espagnol avant la fermeture du mercato.

Les indices d'un départ de Casadó de Barcelone se sont renforcés après qu'il n'a pas obtenu de numéro dans la liste de l'équipe pour la nouvelle saison, le maillot numéro 17 étant revenu à Jordan, un geste qui reflète son éloignement des plans de Flick.

La vente du joueur à cette contrepartie offrirait à Barcelone une bouffée financière supplémentaire, qui aiderait le club à finaliser ses mouvements sur le marché des transferts et à établir sa liste définitive pour la nouvelle saison.