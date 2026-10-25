Les regards se tournent au sein de Manchester United vers l'identité de l'entraîneur qui pourrait prendre les rênes de l'équipe lors de la prochaine étape, alors que le flou s'intensifie quant à l'avenir de Michael Carrick et que des noms de premier plan commencent à apparaître sur la table de la direction, en tête desquels l'Allemand Julian Nagelsmann et l'Anglais Eddie Howe, dans une course qui pourrait connaître un dénouement prochain.

Selon ce qu'ont rapporté les correspondants de « Sky Sports News », Daniel Khan et Rob Dorsett, Nagelsmann, ancien entraîneur du Bayern Munich, et Howe, ancien manager de Newcastle, figurent en tête de la liste des candidats pour succéder à Carrick en cas de départ de ce dernier, d'autant plus que tous deux sont disponibles pour assumer la mission immédiatement, sans avoir à verser d'indemnités financières.

Malgré sa volonté affichée de s'éloigner du football pendant un temps afin de retrouver son énergie, après sa démission de l'entraînement de Newcastle en juillet dernier, les sources du réseau britannique ont indiqué que Howe pourrait être prêt à entamer des négociations avec Manchester United si le poste de manager venait à se libérer.

Howe bénéficie d'un soutien potentiel au sein du club, le directeur sportif actuel, Wilcox, privilégiant le recrutement d'un entraîneur disposant d'une expérience en Premier League, outre le fait que Dan Ashworth, ancien directeur sportif de United, connaît ses capacités, après avoir déjà collaboré avec lui à Newcastle.









De son côté, Nagelsmann entretient une relation de travail étroite avec Christopher Vivell, directeur du recrutement de Manchester United, après qu'ils ont partagé une expérience précédente à Leipzig, en Allemagne, ce qui pourrait renforcer les chances de l'entraîneur allemand dans la course au poste.

Nagelsmann n'est actuellement lié à aucune mission d'entraînement, après son départ de la tête de la sélection allemande, qui a fait ses adieux à la Coupe du monde dès les 32es de finale sur une défaite face au Paraguay l'été dernier, selon ce qu'indique le rapport.

La liste des options comprend également Unai Emery, le manager d'Aston Villa, et Antonio Conte, ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham, mais ils n'occupent pas la tête des candidatures à l'heure actuelle. Les informations de « Sky Sports News » indiquent qu'Emery reste engagé dans son projet avec Aston Villa.

À l'approche du match face à Chelsea prévu samedi prochain, Manchester United ne dispose que de six jours avant sa prochaine rencontre, ce qui accroît la pression sur la direction pour trancher la situation de Carrick et prendre une décision concernant l'avenir de l'encadrement technique de l'équipe.







