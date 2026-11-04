Frenkie de Jong, milieu de terrain du Barça, a confié avoir le sentiment d'être entouré d'une agitation et de critiques permanentes, estimant que l'attention portée à ce qui se dit sur lui dépasse celle dont bénéficient certains de ses coéquipiers, dans des déclarations qui traduisaient une plainte évidente quant à la manière dont son nom est traité au sein du club catalan.

Les propos de la star néerlandaise sont intervenus après sa participation à la victoire sur Aston Villa par trois buts à zéro, en Ligue des champions, une rencontre qui revêtait un caractère particulier pour lui, puisqu'il a atteint sa 300e apparition sous le maillot du Barça.

De Jong, âgé de 29 ans, a déclaré dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « J'ai le sentiment qu'il y a toujours plus de bruit autour de moi que des autres. »

Il a ajouté, en précisant ce qui le gêne : « Il y a toujours un peu de bruit autour de moi, surtout quand je ne suis pas là. Pour une raison ou une autre, cela arrive pendant l'été lorsqu'il n'y a pas de matchs, ou quand je me blesse. »

Il a poursuivi : « Je me sens aujourd'hui en très bonne forme et très fort. Y a-t-il du bruit autour de ma personne ? J'ai l'impression qu'on parle toujours plus de moi que des autres, mais ce n'est peut-être qu'un ressenti qui me vient lorsqu'on parle de moi, car ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas une grande influence. »

Dans une tentative de mettre fin aux spéculations concernant son état physique, De Jong a assuré avoir surmonté ses problèmes antérieurs et ne souffrir actuellement d'aucune gêne au genou, déclarant : « Je me sens très bien. Je me sens fort et plein d'enthousiasme, et j'ai une grande motivation. Je ne ressens aucun problème au genou. Ce qui s'est passé appartient désormais au passé. »

Ces déclarations interviennent après une période marquée par l'absence du joueur des terrains en raison d'une blessure, ainsi que par la polémique récurrente autour de son niveau et de son rôle dans l'effectif du Barça, ce qui rend sa plainte sur l'ampleur de l'agitation qui l'entoure particulièrement remarquable à ce moment précis.

De Jong a atteint les 300 matchs avec le Barça depuis son arrivée dans l'équipe en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 75 millions d'euros, en inscrivant au passage 20 buts et en délivrant 31 passes décisives.

Bien que Hansi Flick l'ait parfois utilisé au poste d'axe défensif, le joueur néerlandais a insisté sur le fait que le milieu de terrain reste l'endroit où il se sent le plus à l'aise, mais qu'il ne voit aucun inconvénient à occuper n'importe quel rôle dont l'équipe a besoin.

Il a déclaré : « Au milieu de terrain, je me sens plus à l'aise, mais j'aiderai l'équipe à n'importe quel poste où elle aura besoin de moi. »

Il a également salué la victoire sur Aston Villa, estimant qu'il s'agissait d'un résultat important face à un adversaire qui avait remporté tous ses matchs précédents dans la compétition, permettant au Barça de poursuivre son début parfait en Ligue des champions.