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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduit par

La convocation officielle : Mourinho mobilise ses armes face à l'AS Roma

J. Mourinho
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Grand choc en Ligue des champions

Le technicien du Real Madrid, José Mourinho, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter la Roma, demain mercredi, lors de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions.

Les choix de Mourinho sont marqués par l'absence d'Eder Militao, de Rodrygo Goes et de Raul Asencio, tous blessés.

Pour rappel, le Real Madrid s'était imposé face à l'Inter Milan lors de la première journée de la compétition européenne sur le score de 2-1.


Voici la liste complète du Real Madrid :

Gardiens : Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Défenseurs : Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Milieux : Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Attaquants : Vinicius Junior - Endrick - Mbappé - Espi - Brahim Diaz - Yan Diomandé.


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