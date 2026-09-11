La course au Ballon d'Or s'est enflammée précocement, après que Kylian Mbappé est entré en force dans le cercle des prétendants, à la faveur du soutien public que lui a apporté son ancien entraîneur José Mourinho, qui l'a placé parmi les principaux candidats à la distinction, aux côtés de Vinicius Junior et de Jude Bellingham.

Les déclarations de Mbappé sur ses chances d'être sacré Ballon d'Or ont suscité un large intérêt, après que le joueur français a évoqué la récompense avec une confiance manifeste, affirmant qu'il avait le sentiment que l'année en cours pouvait être la bonne pour la remporter, sans ignorer le fait que la décision finale revient aux votants.

Mbappé a déclaré : « Quand tu joues pour le meilleur club du monde, les gens t'associent automatiquement à ces distinctions, qu'elles soient collectives ou individuelles. Beaucoup me parlent dans la rue du Ballon d'Or et me citent comme candidat potentiel à sa conquête, et c'est une récompense qui représente un grand accomplissement pour n'importe quel joueur. »

La star du Real Madrid a ajouté : « J'ai écrit beaucoup d'histoire cet été dans la compétition sportive la plus importante, mais on verra ce qui se passera. J'ai le sentiment que cette année est la bonne pour le remporter, mais il reste encore du temps, et les gens sont libres de voter pour celui qu'ils considèrent comme le meilleur joueur du monde. »

Ces déclarations ont provoqué une vague de polémique, d'autant que certains détracteurs du Real Madrid ont vu dans la confiance de Mbappé en lui-même une forme d'arrogance. Toutefois, Walid Regragui, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, est monté au créneau pour défendre l'attaquant du Real Madrid, estimant que ses propos reflètent de la franchise et non de la condescendance.

Regragui a déclaré : « Pourquoi devrait-il être hypocrite comme certains joueurs et dire qu'il veut gagner, tout en ne pensant pas qu'il le mérite ? Au moins, il est honnête et a confiance en lui. Quant à la question de savoir s'il mérite ou non la distinction, c'est une autre affaire. »

Le technicien marocain a affirmé que la concurrence pour le Ballon d'Or cette année semble ouverte à plus d'un nom, soulignant la difficulté de pronostiquer le joueur qui décrochera la récompense.

Il a expliqué : « Il sera très difficile de pronostiquer le vainqueur cette année. Tout le monde est en concurrence et pense que c'est l'année où il peut gagner. Aux côtés de Mbappé, il y a Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Fabian Ruiz et bien d'autres encore. »

Regragui estime que Mbappé n'a pas besoin de dissimuler son ambition ou de faire semblant de ne pas vouloir remporter la distinction, tant qu'il croit en sa capacité à y parvenir, considérant que l'aveu de son ambition vaut mieux que des déclarations diplomatiques qui masquent le véritable désir d'être sacré.