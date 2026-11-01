La confiance de Flick ne suffit pas : la saison de la star du Barça vire au cauchemar

Gavi, la star du Barça, traverse l'une des pires périodes de sa carrière, exception faite de la phase durant laquelle il a été absent des terrains pendant un an et demi, en raison de sa grave blessure, une rupture des ligaments croisés.

Depuis le début de la saison en cours, Gavi n'a été titulaire que lors de deux matches seulement, tandis qu'il a suivi la plupart des rencontres depuis le banc des remplaçants.

La situation s'est aggravée du fait qu'il n'a pas disputé la moindre minute lors des deux derniers matches, face au Real Madrid en Clasico et contre le Deportivo Alavés.

Le journal AS a rapporté que la situation de Gavi est très préoccupante, et qu'elle devient d'autant plus inquiétante lorsqu'on consulte la liste des joueurs ayant le moins de temps de jeu au sein du club catalan.

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Dans ce contexte, seuls quatre joueurs de l'équipe première devancent Gavi : Alejandro Baldé (116 minutes), Frenkie de Jong (98 minutes), Bryan Gil (90 minutes) et Roony Bardghji (sans la moindre minute de jeu).

Il ne fait aucun doute que les 191 minutes disputées par Gavi cette saison sont totalement insuffisantes pour un joueur doté de son potentiel et de son niveau de progression.

À 22 ans, Gavi traverse une phase troublée de sa carrière sportive, ce qui est également apparu lors de la Coupe du monde 2026, lorsqu'il a été titulaire pour le premier match face au Cap-Vert, avant de disparaître totalement de la formation lors des rencontres suivantes.

Le même scénario s'est répété avec le Barça : il a disputé son premier match officiel dans le onze de départ face à Elche, le 23 août dernier, lors de la rencontre qui s'est terminée par une victoire du Barça 5-0, et au cours de laquelle il a formé une doublette au milieu de terrain avec Marc Bernal.

Mais il n'est revenu dans le onze de départ qu'environ deux mois plus tard, et plus précisément face à Getafe, lors du match qui s'est terminé par une victoire du Barça 3-0, et Rodri était son partenaire au milieu de terrain lors de cette confrontation.

Il ne fait aucun doute que le poste de Gavi sur le terrain compte parmi ceux pour lesquels l'entraîneur Hansi Flick dispose du plus grand nombre de solutions de rechange et d'options dans l'effectif, que ce soit au poste de milieu défensif de récupération, où l'on trouve Rodri et Bernal, ou au poste de milieu offensif, où il est principalement concurrencé par Fermín López, Pedri et Dani Olmo.

Dans tous les cas, l'entraîneur allemand n'a pas cessé de témoigner sa confiance en Gavi, puisqu'il tient toujours à faire son éloge et à le complimenter lors de ses conférences de presse.

Les prochains matches seront sans aucun doute décisifs pour révéler les plans de l'entraîneur allemand et déterminer le rôle final que jouera Gavi au cours de la saison en cours.