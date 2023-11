La confession surprenante de Castello Lukeba après la défaite des Bleuets contre l’Autriche

Castello Lukeba s’est exprimé après la défaite des Bleuets contre l’Autriche ce jeudi.

L’Equipe de France s’est inclinée jeudi soir face à l’Autriche à l’occasion des éliminatoires de l’Euro espoirs 2025 (2-0). Déçu par la prestation des siens, Castello Lukeba a donné ses impressions d’après-match au micro de la chaîne L’Equipe.

Castello Lukeba dépité par la défaite des Bleuets

Après le sélectionneur Thierry Henry qui a poussé un gros coup de gueule après la défaite de ses poulains, c’était au tour de Castello Lukeba de taper du poing sur la table. Le nouveau capitaine des Espoirs, dépité par le match de ses coéquipiers et lui, a avoué que les Bleuets ne méritaient pas la victoire. « Je ne sais pas si on a manqué d’envie, mais on a clairement vu que l’Autriche était plus déterminée et avait plus envie que nous. Et ça s’est vu par les occasions créées. On ne méritait pas de gagner ce match », a reconnu le défenseur du RB Leipzig.

Le message de Lukeba à ses coéquipiers

La défaite contre l’Autriche est la première de l’Equipe de France espoirs dans ces éliminatoires de l’Euro espoirs 2025. Les Bleuets faisaient jusque-là un sans-faute avec 9 points pris sur 9 possibles. C’est donc une fin de série pour les Espoirs et aussi pour Thierry Henry, qui concède sa première défaite en tant que sélectionneur des Bleuets. L’Equipe de France aura l’occasion de se racheter lundi avec le match amical contre la Corée du Sud (18h45). Très mécontent du revers en Autriche, Castello Lukeba espère que l’équipe va présenter un visage plus séduisant face aux Sud-Coréens. « Lundi, il y a un match amical. On ne peut pas se contenter de jouer de la sorte, j’espère qu’on va montrer un meilleur visage », a ajouté l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.