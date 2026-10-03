L'affaire Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, continue de résonner aux quatre coins du monde, après que ce dernier a quitté, furieux, le rassemblement de la sélection portugaise.

Le journal AS rapporte que Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a tenté de minimiser l'importance de l'affaire, mais sans succès, lors de la conférence de presse qu'il a tenue avant la rencontre face à la Norvège en Ligue des nations.

Mais la tension est montée à un tel point que le responsable du centre médias de la sélection portugaise a dû intervenir pour mettre fin aux questions concernant Ronaldo.

Jesus a déclaré : « Je ne dirai rien. Ronaldo est un symbole de la sélection portugaise. Que cela soit parfaitement clair. Après le match face à la Norvège, nous aurons l'occasion de parler de ce sujet. »

Il a ajouté : « L'important, c'est le match, le match face à la Norvège. Celui que nous devons bien aborder devant nos supporters, et notre objectif est la victoire. Ne me laissez pas passer à côté de cela. »

Dès le début de la conférence de presse, le sujet Cristiano est revenu de manière récurrente dans les questions des quelque 50 journalistes présents, tandis que Jesus a tenté d'éviter d'y répondre du mieux qu'il pouvait.

Jesus a dit : « Je vais me concentrer sur ce que j'ai dit, sur l'équipe et sur l'adversaire. La Norvège est l'une des 5 meilleures sélections d'Europe, et elle compte de grands joueurs. Nous devons nous concentrer là-dessus, et c'est précisément le problème pour le moment. Ensuite, nous aurons l'occasion d'analyser ce qui peut se passer ici. Nous devons penser au classement du groupe dès demain. »

Après la décision de Cristiano, le peuple portugais a voulu remercier le joueur pour tout ce qu'il a apporté pendant près de 3 décennies. Dans ce contexte, l'une des questions portait sur l'accueil que le sélectionneur pourrait recevoir avant le match face à la Norvège.

Jesus a répondu : « L'affection que je recherche et que j'aime recevoir ne dépasse pas ce que représente la sélection. L'affection est pour l'équipe et les joueurs, pas pour moi. Je fais partie d'une équipe, et je suis l'entraîneur d'une équipe. Tout cela concerne le soutien que les supporters apportent à la sélection. Je me soucie de mon pays et du drapeau de mon pays. »

À la quatrième question sur le même sujet, Jesus et le camp portugais ont perdu patience, le sélectionneur déclarant : « Parler à Cristiano au téléphone ? Je ne veux avoir aucun rapport avec quoi que ce soit qui ne concerne pas la sélection. »

Le responsable du centre médias de la sélection est ensuite intervenu pour mettre fin au sujet qui préoccupe le Portugal ces jours-ci, en déclarant : « Jesus a déjà dit, concernant le sujet Cristiano, qu'il en parlerait après le match de demain. »







