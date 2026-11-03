Dans un moment tant attendu, le Real Madrid semble avoir enfin retrouvé les traits de l'équipe invincible. Ce n'est pas seulement la victoire contre Barcelone au Camp Nou qui a ravivé l'optimisme, mais l'image collective affichée face au Racing Santander à El Sardinero, qui a poussé l'ancienne légende du club et consultant technique Álvaro Benito à prononcer une phrase qui résume tout : « Je n'avais pas ressenti cette sensation depuis longtemps. La voie est désormais toute tracée. »

L'analyse de Benito, livrée aux côtés de son ancien coéquipier Rafael Alkorta dans la célèbre émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », ne parle pas de deux victoires passagères, mais d'une transformation tactique et mentale profonde menée par Xabi Alonso, un changement qui place la star de l'équipe, Vinicius Junior, face à un véritable test décisif.

Le nouveau Real Madrid : un collectif que l'on ne lui connaissait pas

Benito estime que ce qui a changé au Real Madrid, ce ne sont pas les noms, mais l'idée. L'équipe joue désormais comme un bloc unique, avec une forte densité défensive, une rapidité effrayante dans les transitions de la défense vers l'attaque, et une capacité remarquable à conserver le ballon sous pression. Un triptyque qui faisait défaut depuis le début de la saison.

Ce qui frappe aux yeux de l'analyste madrilène, c'est que cette cohésion a été atteinte même en l'absence de Fede Valverde, l'une des pièces maîtresses du jeu. Le secret, selon Benito, réside dans l'émergence d'éléments qui ont apporté à l'équipe un équilibre qu'elle ne possédait pas, au premier rang desquels le joueur Bernardo.

Prochains matchs AEK Ligue des Champions 12:45 RMA

Benito déclare à ce sujet : « Il y a un sentiment de travail collectif que nous n'avions jamais vu auparavant. On fait désormais appel aux joueurs les plus capables de faire la passe et de résoudre les problèmes complexes. Même sans Valverde, qui t'offre depuis le poste de latéral des solutions de passes courtes et longues ainsi qu'une capacité à casser le pressing, Bernardo est apparu pour apporter ce qui manquait au milieu : la capacité à se poser, à se retourner et à dribbler intelligemment pour se défaire du marquage. Le plus important dans tout cela, c'est que l'équipe travaille désormais dur. »

Le test européen et le piège Vinicius

Après avoir franchi l'obstacle du Clásico et du Racing, les regards se tournent vers le prochain défi en Ligue des champions face à l'AEK Athènes. Benito affirme que le style est désormais ancré et bien défini, et que l'équipe n'a plus qu'à persévérer dans cette voie.

Mais ce style bien ancré pose la plus grande des questions : quelle sera la place de Vinicius Junior ?

Sur ce point, Benito a été tranchant et direct. Le talent du Brésilien ne souffre aucune discussion, mais son intégration dans le nouveau système ne sera ni automatique ni garantie par son seul nom. L'équipe actuelle impose un engagement défensif total de la part de tous, et il n'y a pas de place pour la star qui ne défend pas.

Il a ajouté : « Le Real Madrid a prouvé qu'il était capable de récupérer le ballon et de lancer des contre-attaques meurtrières. Quand il joue vite, récupère le ballon et préserve sa cohésion, il devient une équipe capable de tout faire. Nous verrons maintenant ce qui se passera au retour de Vinicius, et s'il acceptera ces nouvelles règles. »

La concurrence loyale est la solution

Benito n'a pas hésité à dresser le scénario de la prochaine étape, dans laquelle la concurrence pour les places doit être parfaitement équilibrée, loin des considérations de noms.

Il a proposé une solution tactique à laquelle Alonso pourrait recourir : utiliser Arda Güler dans le double pivot aux côtés de Tchouaméni lors des matchs de Liga, en alignant Bernardo sur le flanc droit et Diomande, très étincelant, sur le flanc gauche, le terrain étant alors seul juge de paix.

Benito a conclu par une déclaration empreinte à la fois d'optimisme et de prudence : « Il y a des matchs où il y a de la place pour tout le monde, mais la règle doit être unique : tant que chacun remplit ses devoirs défensifs, nous verrons alors qui propose le meilleur offensivement et crée les occasions. La concurrence doit être juste. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas senti que les choses allaient enfin dans la bonne direction. »