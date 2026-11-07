« La concurrence est lancée ! » : Thomas Tuchel soutient Trent Alexander-Arnold après son retour en équipe d’Angleterre

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Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a apporté son soutien à Trent Alexander-Arnold après avoir rappelé le défenseur pour les matches de Ligue des nations contre la Croatie et l’Espagne. Tuchel a salué les récentes performances d’Alexander-Arnold en sélection, tout en soulignant la rude concurrence au poste d’arrière droit.

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Alexander-Arnold rappelé pour des matches décisifs de Ligue des nations

Trent Alexander-Arnold a conservé sa place dans le groupe de 25 joueurs de l’Angleterre retenu par Thomas Tuchel pour les dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations. L’Angleterre recevra la Croatie à Wembley avant d’affronter l’Espagne au Metropolitano, à Madrid.

Alexander-Arnold a convaincu lors de la précédente trêve internationale et figure dans le groupe aux côtés des défenseurs Ben White et Djed Spence, de retour en sélection.

Tuchel a souligné que la régularité des performances en club et en sélection restait le principal critère de sélection.

Tuchel assure qu’Alexander-Arnold « méritait de revenir »

Interrogé sur la présence du défenseur, Tuchel a salué l’apport d’Alexander-Arnold lors des derniers rassemblements et confirmé sa place dans le groupe.

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« Il a été très bon lors du dernier rassemblement et dans les matches qu’il a disputés, et il méritait de revenir », a déclaré Tuchel.

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Le sélectionneur a insisté sur le fait que de bonnes performances sous le maillot de l’Angleterre permettaient naturellement aux joueurs de conserver sa confiance.

Une vive concurrence au poste d’arrière droit avec White et Quansah

Tuchel a souligné la profondeur de son effectif au poste d’arrière droit, évoquant la saine concurrence entre Alexander-Arnold, Ben White d’Arsenal et Jarell Quansah.

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« La concurrence est là, comme toujours. La porte est toujours ouverte », a expliqué Tuchel.

« Il est en concurrence avec Jarell [Quansah] et Ben [White] pour le poste d’arrière droit. »

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L’Angleterre vise les quarts de finale de la Ligue des nations

Les joueurs de l’Angleterre rejoindront la sélection en début de semaine prochaine pour préparer leur rencontre face à la Croatie à Wembley.

Alors que le capitaine Harry Kane se rapproche du record de sélections en équipe première masculine d’Angleterre, l’Angleterre espère décrocher sa place en quarts de finale.

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Tuchel compte sur ses options au poste d’arrière droit pour apporter de la solidité défensive et de la polyvalence tactique face à la Croatie et à l’Espagne.