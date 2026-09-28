Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, a arrêté les grandes lignes de la composition avec laquelle il disputera la rencontre face à l'Irak, prévue demain mardi, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la « Coupe du Golfe 27 » actuellement organisée dans la ville de Djeddah.

L'équipe d'Arabie saoudite a assuré sa qualification pour les demi-finales avant même de disputer la dernière journée, mais la rencontre face à l'Irak demeure importante pour l'Arabie saoudite afin de jouer la première place du groupe, alors que le staff technique souhaite conclure la phase de groupes sur un résultat positif et donner aux joueurs un élan supplémentaire avant de passer aux phases éliminatoires.

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Donis devrait s'appuyer sur un ensemble d'éléments capables d'appliquer ses idées tactiques, tout en préservant l'équilibre entre les lignes et en abordant avec prudence l'équipe d'Irak, notamment au vu des absences imposées par les blessures à l'effectif de l'Arabie saoudite durant le tournoi.

La composition probable de l'équipe d'Arabie saoudite face à l'Irak se présente comme suit :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais.

Défense : Mohammed Abu Al-Shamat, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zakri, Motaeb Al-Harbi.

Milieu de terrain : Mohammed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Abu Al-Shamat.

Attaque : Abdullah Al-Salem, Hammam Al-Hammami, Sultan Mandash.

La rencontre entre l'Arabie saoudite et l'Irak revêt une importance particulière pour l'Arabie saoudite, malgré sa qualification assurée pour les demi-finales, car elle représente une occasion de s'emparer de la première place du groupe, tout en permettant de mesurer l'état de forme des éléments sur lesquels Donis compte avant de disputer la prochaine rencontre en phase éliminatoire.